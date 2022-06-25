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  4. Ярослав ВИШНЯК: «У Колоса будет 5-6 новичков»
Украина. Премьер лига
25 июня 2022, 21:55 |
85
0

Ярослав ВИШНЯК: «У Колоса будет 5-6 новичков»

Главный тренер «Колоса» – о подготовке к новому сезону УПЛ

25 июня 2022, 21:55 |
85
0
Ярослав ВИШНЯК: «У Колоса будет 5-6 новичков»
ФК Шахтер Донецк. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк рассказал о подготовке к новому сезону УПЛ.

«Колос поменяется, потому что около 10 игроков находятся в арендах. Некоторые игроки имеют варианты продолжения карьеры за границей. Я сейчас говорю про легионеров. У них была возможность выехать и они ей воспользовались.

До 30 июня будет полная ясность в вопросе того, кто остается, кто будет в аренде. С кем-то будем разрывать отношения и давать возможность устроиться в других клубах.

Если многие игроки поменяют клуб, то на их место будем искать игроков – наших, украинцев. Сейчас ведем переговоры относительно того, чтобы некоторые игроки усилили наш клуб. Поэтому «Колос» поменяется. Думаю, 5-6 новичков у нас будет», — подытожил Вишняк.

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Источник Футбол 1/2/3
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