Главный тренер Колоса попросил вернуть футболистов, которые ушли на фронт
Речь идет о двух игроках
Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк рассказал о подготовке к новому сезону УПЛ, а также признался, что хочет видеть в команде Богданова и Велетня, которые с первых дней войны защищают Украину с оружием в руках.
«Есть коммуникация. Мы разговаривали и с Богдановым, и с Велетнем. Хотим, чтобы они вернулись, и у парней есть желание играть в футбол.
Мы обратились с просьбой, чтобы наши военные пошли нам навстречу. Попросили, чтобы пока будет идти подготовка к чемпионату и сам чемпионат, игроки вернулись в расположение «Колоса», – подытожил Вишняк.
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