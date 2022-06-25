Главный тренер Колоса попросил вернуть футболистов, которые ушли на фронт

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк рассказал о подготовке к новому сезону УПЛ, а также признался, что хочет видеть в команде Богданова и Велетня, которые с первых дней войны защищают Украину с оружием в руках.

«Есть коммуникация. Мы разговаривали и с Богдановым, и с Велетнем. Хотим, чтобы они вернулись, и у парней есть желание играть в футбол.

Мы обратились с просьбой, чтобы наши военные пошли нам навстречу. Попросили, чтобы пока будет идти подготовка к чемпионату и сам чемпионат, игроки вернулись в расположение «Колоса», – подытожил Вишняк.