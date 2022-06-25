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  4. Главный тренер Колоса попросил вернуть футболистов, которые ушли на фронт
Украина. Премьер лига
25 июня 2022, 20:42 | Обновлено 25 июня 2022, 20:49
1215
4

Главный тренер Колоса попросил вернуть футболистов, которые ушли на фронт

Речь идет о двух игроках

25 июня 2022, 20:42 | Обновлено 25 июня 2022, 20:49
1215
4
Главный тренер Колоса попросил вернуть футболистов, которые ушли на фронт
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк рассказал о подготовке к новому сезону УПЛ, а также признался, что хочет видеть в команде Богданова и Велетня, которые с первых дней войны защищают Украину с оружием в руках.

«Есть коммуникация. Мы разговаривали и с Богдановым, и с Велетнем. Хотим, чтобы они вернулись, и у парней есть желание играть в футбол. 

Мы обратились с просьбой, чтобы наши военные пошли нам навстречу. Попросили, чтобы пока будет идти подготовка к чемпионату и сам чемпионат, игроки вернулись в расположение «Колоса», – подытожил Вишняк.

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Источник Футбол 1/2/3
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Комментарии 4
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zelc006
Треба усіх на фронт. І тренерів і депутатів... Який футбол до бісу....
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+3
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BekXan
А інші батьки сини дочки?В країні війна і гинуть люди.Життя ось цінність.Якщо на крайне то в сраку той футбол в загалі.Я розумію що це баланс в адекватності і підняття як і духу так інших речей.Але не перегибайте.Бо я дивлюся наші функціонери с футболом вже починають губитися в реаліях цього світу.
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+3
Aleksandr Plutakhin
Абсурд. Зараз країна на межі існування, бо тривають бойові дії, про яке "повернення" їде мова пане "тренере"? У боронити країну хто буде? І чому це повинні робити інші, а хтось "особливий" буде гратись у м'ячика? Звісно, таке в історії країни відбувається вперше (і сподіваємось що в останнє), і як повинні поводитись  громадяни усіх інших професій, крім військових,  невідомо. Але дуже багато в цьому чогось від серця і за покликом, тобто це повинно йти від людини особисто, без примусу. Але не так, як в цьому випадку. Не повинно так бути, бо якщо треба захищати країну, то це ПОВИННІ робити усі. Без винятку. А після перемоги буде усе інше. І футбол теж. Якось так.
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+3
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