ВИДЕО. Долгополов и Стаховский побывали в Донецкой области
Бывшие теннисисты хотят показать Западу, что зло нужно остановить здесь
Бывшие украинские теннисисты Александр Долгополов и Сергей Стаховский побывали в Донецкой области, доставив необходимое украинским бойцам.
«Мы в Бахмуте, на линии фронта. Здесь идут тяжелые артиллерийские бои. Я думаю, что россию нужно останавливать здесь. Потому что если Украина падет, то Европа может увидеть это у себя дома», – сказал Долгополов.
«россию нужно отрезать от всех финансовых потоков. Вести бизнес с россией означает поддерживать терроризм и убийство мирных жителей», – добавил Стаховский.
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