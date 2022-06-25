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25 июня 2022, 20:15 |
87
0

ВИДЕО. Долгополов и Стаховский побывали в Донецкой области

Бывшие теннисисты хотят показать Западу, что зло нужно остановить здесь

25 июня 2022, 20:15 |
87
0
ВИДЕО. Долгополов и Стаховский побывали в Донецкой области
screenshot

Бывшие украинские теннисисты Александр Долгополов и Сергей Стаховский побывали в Донецкой области, доставив необходимое украинским бойцам.

«Мы в Бахмуте, на линии фронта. Здесь идут тяжелые артиллерийские бои. Я думаю, что россию нужно останавливать здесь. Потому что если Украина падет, то Европа может увидеть это у себя дома», – сказал Долгополов.

«россию нужно отрезать от всех финансовых потоков. Вести бизнес с россией означает поддерживать терроризм и убийство мирных жителей», – добавил Стаховский.

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