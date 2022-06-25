ВИДЕО. Долгополов и Стаховский побывали в Донецкой области

Бывшие украинские теннисисты Александр Долгополов и Сергей Стаховский побывали в Донецкой области, доставив необходимое украинским бойцам.

«Мы в Бахмуте, на линии фронта. Здесь идут тяжелые артиллерийские бои. Я думаю, что россию нужно останавливать здесь. Потому что если Украина падет, то Европа может увидеть это у себя дома», – сказал Долгополов.

«россию нужно отрезать от всех финансовых потоков. Вести бизнес с россией означает поддерживать терроризм и убийство мирных жителей», – добавил Стаховский.