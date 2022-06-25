Уимблдон25 июня 2022, 19:12 |
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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 27 июня
В понедельник на корты выйдут три украинки
25 июня 2022, 19:12 |
349
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27 июня стартуют матчи основной сетки Уимблдона. В понедельник на корты выйдут три украинки.
Расписание матчей с участием украинок
Корт №7, первый запуск (13:00)
Ангелина Калинина (№36 WTA), [29] – Анна Бондар (№62 WTA, Венгрия)
Корт №18, первый запуск (13:00)
Леся Цуренко (№114 WTA) – Джоди Баррейдж (№169 WTA, Великобритания) [WC]
Корт №18, четвертый запуск (19:00*)
Марта Костюк (№79 WTA) – Кэти Суон (№223 WTA, Великобритания) [WC]
*ориентировочное время
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Комментарии 1
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Уже в первые часы Уимблдона, может стать лучше чем РГ, если Леся и Геля выиграют сразу будем иметь теннисистку в 3 круге.
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