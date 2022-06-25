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  4. Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 27 июня
Уимблдон
25 июня 2022, 19:12 |
349
1

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 27 июня

В понедельник на корты выйдут три украинки

25 июня 2022, 19:12 |
349
1
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 27 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

27 июня стартуют матчи основной сетки Уимблдона. В понедельник на корты выйдут три украинки.

Расписание матчей с участием украинок

Корт №7, первый запуск (13:00)
Ангелина Калинина (№36 WTA), [29] – Анна Бондар (№62 WTA, Венгрия)

Корт №18, первый запуск (13:00)
Леся Цуренко (№114 WTA) – Джоди Баррейдж (№169 WTA, Великобритания) [WC]

Корт №18, четвертый запуск (19:00*)
Марта Костюк (№79 WTA) – Кэти Суон (№223 WTA, Великобритания) [WC]

*ориентировочное время

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расписание Ангелина Калинина Анна Бондар Леся Цуренко Джоди Баррейдж Марта Костюк Кэти Суон Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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Spectra
Уже в первые часы Уимблдона, может стать лучше чем РГ, если Леся и Геля выиграют сразу будем иметь теннисистку в 3 круге.
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