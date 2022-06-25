Украина. Премьер лига25 июня 2022, 19:40 |
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В сети появились фото новой выездной формы Шахтера
Узор понравится Дарио Срне
25 июня 2022, 19:40 |
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В сети появились первые фото выездного комплекта формы «Шахтера» на сезон 2022/2023. Он будет выполнен в двух разных оттенках серого и с шашечным узором, чем напоминает форму сборной Хорватии.
Дата официально презентации формы пока что не известна.
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