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  4. В сети появились фото новой выездной формы Шахтера
Украина. Премьер лига
25 июня 2022, 19:40 |
855
1

В сети появились фото новой выездной формы Шахтера

Узор понравится Дарио Срне

25 июня 2022, 19:40 |
855
1
В сети появились фото новой выездной формы Шахтера
Footy Headlines

В сети появились первые фото выездного комплекта формы «Шахтера» на сезон 2022/2023. Он будет выполнен в двух разных оттенках серого и с шашечным узором, чем напоминает форму сборной Хорватии.

Дата официально презентации формы пока что не известна.

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Источник Footyheadlines
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bzzzzzz
Хоть бы не палились, убрали бы эту геергеевскую ленту с формы
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