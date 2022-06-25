ATP Мальорка. Циципас выиграл дебютный титул на траве
Стефанос обыграл в финале соперника из Испании
Состоялся полуфинальный матч в рамках травяного турнира ATP 250 на Мальорке.
Второй сеяный грек Стефанос Циципас в трех сетах сломил сопротивление пятого номера посева испанца Роберто Баутиста-Агута.
Для Циципаса это дебютный выигранный травяной турнир. В текущем сезоне грек выиграл второй титул ATP.
Баутиста-Агут впервые с 2014 года сыграл в финале травяных соревнований такой категории.
Мальорка. Финал
Стефанос Циципас [2] – Роберто Баутиста-Агут [5] – 6:3, 3:6, 7:6(2)
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