ATP Мальорка. Циципас выиграл дебютный титул на траве

Состоялся полуфинальный матч в рамках травяного турнира ATP 250 на Мальорке.

Второй сеяный грек Стефанос Циципас в трех сетах сломил сопротивление пятого номера посева испанца Роберто Баутиста-Агута.

Для Циципаса это дебютный выигранный травяной турнир. В текущем сезоне грек выиграл второй титул ATP.

Баутиста-Агут впервые с 2014 года сыграл в финале травяных соревнований такой категории.

Мальорка. Финал

Стефанос Циципас [2] – Роберто Баутиста-Агут [5] – 6:3, 3:6, 7:6(2)