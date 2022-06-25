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  4. ATP Мальорка. Циципас выиграл дебютный титул на траве
ATP
25 июня 2022, 18:47 |
21
0

ATP Мальорка. Циципас выиграл дебютный титул на траве

Стефанос обыграл в финале соперника из Испании

25 июня 2022, 18:47 |
21
0
ATP Мальорка. Циципас выиграл дебютный титул на траве
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Состоялся полуфинальный матч в рамках травяного турнира ATP 250 на Мальорке.

Второй сеяный грек Стефанос Циципас в трех сетах сломил сопротивление пятого номера посева испанца Роберто Баутиста-Агута.

Для Циципаса это дебютный выигранный травяной турнир. В текущем сезоне грек выиграл второй титул ATP.

Баутиста-Агут впервые с 2014 года сыграл в финале травяных соревнований такой категории.

Мальорка. Финал

 Стефанос Циципас [2] –  Роберто Баутиста-Агут [5] – 6:3, 3:6, 7:6(2)

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Источник Sport.ua
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