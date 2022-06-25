Киченок и Остапенко не сыграют в парном финале Истборна
Латвийская теннисистка травмировалась
Украинская теннисистка Людмила Киченок не сможет выиграть два турнира WTA подряд.
Люда в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии снялись перед финалом парного разряда в Истборне.
Латвийская теннисистка до этого проиграла финал одиночного разряда и решила отказаться от участия в парном из-за травмы большого пальца правой ноги.
Любопытно, что Магда Линетт и Александра Крунич, которым достался титул, выиграли на турнире всего два матча. Перед полуфиналом с ними снялись также Онс Жабер и Серена Уильямс.
Истборн. Финал парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Магда Линетт / Александра Крунич – техническое поражение
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