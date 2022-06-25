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WTA
25 июня 2022, 17:54 | Обновлено 25 июня 2022, 17:57
882
0

Киченок и Остапенко не сыграют в парном финале Истборна

Латвийская теннисистка травмировалась

25 июня 2022, 17:54 | Обновлено 25 июня 2022, 17:57
882
0
Киченок и Остапенко не сыграют в парном финале Истборна
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок не сможет выиграть два турнира WTA подряд.

Люда в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии снялись перед финалом парного разряда в Истборне.

Латвийская теннисистка до этого проиграла финал одиночного разряда и решила отказаться от участия в парном из-за травмы большого пальца правой ноги.

Любопытно, что Магда Линетт и Александра Крунич, которым достался титул, выиграли на турнире всего два матча. Перед полуфиналом с ними снялись также Онс Жабер и Серена Уильямс.

Истборн. Финал парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Магда Линетт / Александра Крунич – техническое поражение

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Источник Sport.ua
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