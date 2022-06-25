Киченок и Остапенко не сыграют в парном финале Истборна

Украинская теннисистка Людмила Киченок не сможет выиграть два турнира WTA подряд.

Люда в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии снялись перед финалом парного разряда в Истборне.

Латвийская теннисистка до этого проиграла финал одиночного разряда и решила отказаться от участия в парном из-за травмы большого пальца правой ноги.

Любопытно, что Магда Линетт и Александра Крунич, которым достался титул, выиграли на турнире всего два матча. Перед полуфиналом с ними снялись также Онс Жабер и Серена Уильямс.

Истборн. Финал парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Магда Линетт / Александра Крунич – техническое поражение