Реал продлит контракт с вингером

«Реал» в ближайшее время собирается продлить контракт с Родриго Гоэсом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Новое соглашение будет рассчитано на 5 лет с опцией продления еще на год. В контракте будет прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти надеется, что что контракт будет продлен до 8 июля, когда начнется подготовка к новому сезону.

В сезоне 2021/2022 на счету 21-летнего Родриго 9 голов и 10 ассистов в 49 матчах за «Реал» во всех турнирах.