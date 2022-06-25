Испания25 июня 2022, 16:58 |
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Реал продлит контракт с вингером
Родриго Гоэс подпишет долгосрочное соглашение
25 июня 2022, 16:58 |
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«Реал» в ближайшее время собирается продлить контракт с Родриго Гоэсом. Об этом сообщают испанские СМИ.
Новое соглашение будет рассчитано на 5 лет с опцией продления еще на год. В контракте будет прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти надеется, что что контракт будет продлен до 8 июля, когда начнется подготовка к новому сезону.
В сезоне 2021/2022 на счету 21-летнего Родриго 9 голов и 10 ассистов в 49 матчах за «Реал» во всех турнирах.
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