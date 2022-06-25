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Испания
25 июня 2022, 16:58 |
208
0

Реал продлит контракт с вингером

Родриго Гоэс подпишет долгосрочное соглашение

25 июня 2022, 16:58 |
208
0
Реал продлит контракт с вингером
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» в ближайшее время собирается продлить контракт с Родриго Гоэсом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Новое соглашение будет рассчитано на 5 лет с опцией продления еще на год. В контракте будет прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти надеется, что что контракт будет продлен до 8 июля, когда начнется подготовка к новому сезону.

В сезоне 2021/2022 на счету 21-летнего Родриго 9 голов и 10 ассистов в 49 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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Источник AS
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