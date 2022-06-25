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  4. Фулхэм предложил контракт капитану Милана
Англия
25 июня 2022, 15:38 |
333
0

Фулхэм предложил контракт капитану Милана

Алессио Романьоли вскоре станет свободным агентом

25 июня 2022, 15:38 |
333
0
Фулхэм предложил контракт капитану Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессио Романьоли

Контракт Алессио Романьоли с «Миланом» истекает в конце июня, после чего капитан «россонери» станет свободным агентом.

Переговоры с итальянским защитником начал новичок АПЛ «Фулхэм». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В сезоне 2021/2022 Романьоли потерял место в основе «Милана». На счету 27-летнего защитника 1 гол и 1 ассист в 26 матчах во всех турнирах.

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Алессио Романьоли Милан Фулхэм Джанлука Ди Марцио трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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