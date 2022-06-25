Фулхэм предложил контракт капитану Милана

Контракт Алессио Романьоли с «Миланом» истекает в конце июня, после чего капитан «россонери» станет свободным агентом.

Переговоры с итальянским защитником начал новичок АПЛ «Фулхэм». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В сезоне 2021/2022 Романьоли потерял место в основе «Милана». На счету 27-летнего защитника 1 гол и 1 ассист в 26 матчах во всех турнирах.