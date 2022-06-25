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Англия
25 июня 2022, 14:57 |
727
0

Новичок АПЛ подписал звезду Бундеслиги

Тайво Авонийи перешел в «Ноттингем Форест»

25 июня 2022, 14:57 |
727
0
Новичок АПЛ подписал звезду Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайво Авонийи

Новичок АПЛ «Ноттингем Форест» официально сообщил о подписании форварда «Унион Берлин» Тайво Авонийи. Контракт рассчитан на 5 лет.

Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 17 миллионов фунтов. Авонийи стал самой дорогой покупкой в истории «Ноттингем Форест».

Авонийи стал одним из открытий прошлого сезона Бундеслиги. 24-летний нигериец забил 15 голов в 31 матче и финишировал шестым в гонке бомбардиром чемпионата Германии.

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Ноттингем Форест Тайво Авонийи Унион Берлин трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
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