Новичок АПЛ подписал звезду Бундеслиги

Новичок АПЛ «Ноттингем Форест» официально сообщил о подписании форварда «Унион Берлин» Тайво Авонийи. Контракт рассчитан на 5 лет.

Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 17 миллионов фунтов. Авонийи стал самой дорогой покупкой в истории «Ноттингем Форест».

Авонийи стал одним из открытий прошлого сезона Бундеслиги. 24-летний нигериец забил 15 голов в 31 матче и финишировал шестым в гонке бомбардиром чемпионата Германии.