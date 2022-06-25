Испания25 июня 2022, 13:24 | Обновлено 25 июня 2022, 13:34
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Атлетико заинтересован в подписании Бельерина
«Арсенал» планирует выручить с трансфера игрока 20 млн евро
25 июня 2022, 13:24 | Обновлено 25 июня 2022, 13:34
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Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».
Испанский клуб планирует этим летом усилить фланг обороны, поэтому рассматривает кандидатуры на эту позицию.
Прошедший сезон Бельерин провел в «Бетисе» на правах аренды. «Арсенал» планирует выручить с трансфера игрока 20 млн евро.
Действующий контракт Эктора с лондонским клубом рассчитан до июня 2023 года.
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