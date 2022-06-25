Атлетико заинтересован в подписании Бельерина

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

Испанский клуб планирует этим летом усилить фланг обороны, поэтому рассматривает кандидатуры на эту позицию.

Прошедший сезон Бельерин провел в «Бетисе» на правах аренды. «Арсенал» планирует выручить с трансфера игрока 20 млн евро.

Действующий контракт Эктора с лондонским клубом рассчитан до июня 2023 года.