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Испания
25 июня 2022, 13:24 | Обновлено 25 июня 2022, 13:34
113
0

Атлетико заинтересован в подписании Бельерина

«Арсенал» планирует выручить с трансфера игрока 20 млн евро

25 июня 2022, 13:24 | Обновлено 25 июня 2022, 13:34
113
0
Атлетико заинтересован в подписании Бельерина
Getty Images/Global Images Ukraine. Эктор Бельерин

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

Испанский клуб планирует этим летом усилить фланг обороны, поэтому рассматривает кандидатуры на эту позицию.

Прошедший сезон Бельерин провел в «Бетисе» на правах аренды. «Арсенал» планирует выручить с трансфера игрока 20 млн евро.

Действующий контракт Эктора с лондонским клубом рассчитан до июня 2023 года.

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Источник AS
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