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  4. Симоне ИНДЗАГИ: «В Италии не бывает легких матчей»
Италия
25 июня 2022, 12:24 | Обновлено 25 июня 2022, 12:30
44
0

Симоне ИНДЗАГИ: «В Италии не бывает легких матчей»

Наставник «Интера» – о предстоящем старте нового сезона Серии А

25 июня 2022, 12:24 | Обновлено 25 июня 2022, 12:30
44
0
Симоне ИНДЗАГИ: «В Италии не бывает легких матчей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о новом календаре Серии А сезона-2022/2023.

«Начнем сезон матчем с командой, которая только повысилась в классе. Это интересно, и мы должны быть полностью сосредоточены. В Италии не бывает легких матчей.

При этом мы будем играть дважды каждую неделю. Нам следует ответственно подойти к подготовке, нужно убедиться, что мы проводим ее должным образом, а затем в каждой игре действовать решительно и с тем же желанием победить», - сказал Индзаги.

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Источник ФК Интер
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