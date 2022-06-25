Италия25 июня 2022, 12:24 | Обновлено 25 июня 2022, 12:30
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Симоне ИНДЗАГИ: «В Италии не бывает легких матчей»
Наставник «Интера» – о предстоящем старте нового сезона Серии А
25 июня 2022, 12:24 | Обновлено 25 июня 2022, 12:30
44
0
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о новом календаре Серии А сезона-2022/2023.
«Начнем сезон матчем с командой, которая только повысилась в классе. Это интересно, и мы должны быть полностью сосредоточены. В Италии не бывает легких матчей.
При этом мы будем играть дважды каждую неделю. Нам следует ответственно подойти к подготовке, нужно убедиться, что мы проводим ее должным образом, а затем в каждой игре действовать решительно и с тем же желанием победить», - сказал Индзаги.
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