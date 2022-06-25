Реал интересуется 18-летним бразильским форвардом

Состав «Реала» может пополнить нападающий «Ботафого» Матеус Насименто.

Мадридский клуб начал следить за 18-летним футболистом еще в декабре 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 7 млн евро. В его контракте с «Ботафого», который истекает летом 2023 года, прописана сумма отступных в размере 50 млн.

В текущем сезоне Насименто забил 7 голов в 18 матчах за «Ботафого» во всех турнирах.