Испания25 июня 2022, 11:39 | Обновлено 25 июня 2022, 11:50
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Реал интересуется 18-летним бразильским форвардом
Матеус Насименто из «Ботафого» заинтересовал испанский гранд
25 июня 2022, 11:39 | Обновлено 25 июня 2022, 11:50
390
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Состав «Реала» может пополнить нападающий «Ботафого» Матеус Насименто.
Мадридский клуб начал следить за 18-летним футболистом еще в декабре 2021 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 7 млн евро. В его контракте с «Ботафого», который истекает летом 2023 года, прописана сумма отступных в размере 50 млн.
В текущем сезоне Насименто забил 7 голов в 18 матчах за «Ботафого» во всех турнирах.
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