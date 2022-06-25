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Испания
25 июня 2022, 11:39 | Обновлено 25 июня 2022, 11:50
390
0

Реал интересуется 18-летним бразильским форвардом

Матеус Насименто из «Ботафого» заинтересовал испанский гранд

25 июня 2022, 11:39 | Обновлено 25 июня 2022, 11:50
390
0
Реал интересуется 18-летним бразильским форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine

Состав «Реала» может пополнить нападающий «Ботафого» Матеус Насименто.

Мадридский клуб начал следить за 18-летним футболистом еще в декабре 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 7 млн евро. В его контракте с «Ботафого», который истекает летом 2023 года, прописана сумма отступных в размере 50 млн.

В текущем сезоне Насименто забил 7 голов в 18 матчах за «Ботафого» во всех турнирах.

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Источник AS
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