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  4. Килиан МБАППЕ: «Победа в Лиге чемпионов – четкая цель ПСЖ»
Франция
25 июня 2022, 08:55 | Обновлено 25 июня 2022, 09:22
54
0

Килиан МБАППЕ: «Победа в Лиге чемпионов – четкая цель ПСЖ»

Форвард парижан рассказал о главной задаче клуба

25 июня 2022, 08:55 | Обновлено 25 июня 2022, 09:22
54
0
Килиан МБАППЕ: «Победа в Лиге чемпионов – четкая цель ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе назвал две основные цели в свой карьере.

«Лига чемпионов – четкая и заявленная цель. Это то, чего мы хотим, и мы знаем, что такая возможность есть. Но также важно быть безоговорочно лучшими во Франции, потому что в последние два года ситуация была несколько иной.

Что касается статуса лучшего бомбардира в истории ПСЖ, то мне это по плечу. Если я обойду Кавани, будет потрясающе. И нет причин не сделать это, если я продолжу в том же духе, что и сейчас», - сказал Мбаппе.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Лига чемпионов
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Источник RMC Sport
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