Килиан МБАППЕ: «Победа в Лиге чемпионов – четкая цель ПСЖ»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе назвал две основные цели в свой карьере.

«Лига чемпионов – четкая и заявленная цель. Это то, чего мы хотим, и мы знаем, что такая возможность есть. Но также важно быть безоговорочно лучшими во Франции, потому что в последние два года ситуация была несколько иной.

Что касается статуса лучшего бомбардира в истории ПСЖ, то мне это по плечу. Если я обойду Кавани, будет потрясающе. И нет причин не сделать это, если я продолжу в том же духе, что и сейчас», - сказал Мбаппе.