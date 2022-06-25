Килиан МБАППЕ: «Победа в Лиге чемпионов – четкая цель ПСЖ»
Форвард парижан рассказал о главной задаче клуба
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе назвал две основные цели в свой карьере.
«Лига чемпионов – четкая и заявленная цель. Это то, чего мы хотим, и мы знаем, что такая возможность есть. Но также важно быть безоговорочно лучшими во Франции, потому что в последние два года ситуация была несколько иной.
Что касается статуса лучшего бомбардира в истории ПСЖ, то мне это по плечу. Если я обойду Кавани, будет потрясающе. И нет причин не сделать это, если я продолжу в том же духе, что и сейчас», - сказал Мбаппе.
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