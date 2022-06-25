ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал усилился опытным форвардом, капитаном Леванте

34-летний испанский нападающий Хосе Луис Моралес официально перешел из «Леванте» в «Вильярреал».

В Леванте он был капитаном команды. Контракт подписан на два года, до лета 2024 года.

Моралес последние 8 сезонов играл за «Леванте». За время он отыграл 311 матчей и забил 69 голов во всех турнирах. В минувшем сезоне в Ла Лиге провел 35 матчей и забил 13 мячей.