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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал усилился опытным форвардом, капитаном Леванте
Испания
25 июня 2022, 05:41 | Обновлено 25 июня 2022, 05:55
116
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал усилился опытным форвардом, капитаном Леванте

Испанец Хосе Луис Моралес подписал контракт на два года, до лета 2024 года

25 июня 2022, 05:41 | Обновлено 25 июня 2022, 05:55
116
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал усилился опытным форвардом, капитаном Леванте
ФК Вильярреал. Хосе Луис Моралес

34-летний испанский нападающий Хосе Луис Моралес официально перешел из «Леванте» в «Вильярреал».

В Леванте он был капитаном команды. Контракт подписан на два года, до лета 2024 года.

Моралес последние 8 сезонов играл за «Леванте». За время он отыграл 311 матчей и забил 69 голов во всех турнирах. В минувшем сезоне в Ла Лиге провел 35 матчей и забил 13 мячей.

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Хосе Луис Моралес Леванте Вильярреал трансферы Ла Лиги трансферы
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Источник ФК Вильярреал
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