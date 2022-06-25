ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал усилился опытным форвардом, капитаном Леванте
Испанец Хосе Луис Моралес подписал контракт на два года, до лета 2024 года
34-летний испанский нападающий Хосе Луис Моралес официально перешел из «Леванте» в «Вильярреал».
В Леванте он был капитаном команды. Контракт подписан на два года, до лета 2024 года.
Моралес последние 8 сезонов играл за «Леванте». За время он отыграл 311 матчей и забил 69 голов во всех турнирах. В минувшем сезоне в Ла Лиге провел 35 матчей и забил 13 мячей.
Welcome, @jose1987morales 💛!#ComandanteGroguet— Villarreal CF English (@VillarrealCFen) June 24, 2022
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