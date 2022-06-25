Франция разгромила Италию в заключительном матче группы Евро-2022 U-19
Обе команды вышли в полуфинал и получили путевки на ЧМ-2023 U-20
В Словакии продолжается чемпионат Европы 2022 по футболу среди 19-летних игроков.
В битве грандов Франция разгромила Италию (4:1) в заключительном матче группы Евро-2022 U-19. Обе команды вышли в полуфинал и получили путевки на ЧМ-2023 U-20.
В другой группе лидирует Англия (6 очков из 6), которая тоже досрочно вышла в полуфинал.
Евро-2022 U-19
Словакия, 18.06–01.07.2022
Группа A
1-й тур, 18 июня
- 18:30. Словакия – Франция – 0:5
- 21:00. Италия – Румыния – 2:1
2-й тур, 21 июня
- 18:30. Словакия – Италия – 0:1
- 21:00. Румыния – Франция – 1:2
3-й тур, 24 июня
- 18:30. Румыния – Словакия – 0:1
- 18:30. Франция – Италия – 4:1
Группа B
1-й тур, 19 июня
- 18:30. Сербия – Израиль – 2:2
- 21:00. Англия – Австрия – 2:0
2-й тур, 22 июня
- 18:30. Израиль – Австрия – 4:2
- 21:00. Англия – Сербия – 4:0
3-й тур, 25 июня
- 21:00. Австрия – Сербия
- 21:00. Израиль – Англия
Турнирные таблицы
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