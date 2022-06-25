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  4. Франция разгромила Италию в заключительном матче группы Евро-2022 U-19
Молодежные турниры
25 июня 2022, 01:51 | Обновлено 25 июня 2022, 02:26
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0

Франция разгромила Италию в заключительном матче группы Евро-2022 U-19

Обе команды вышли в полуфинал и получили путевки на ЧМ-2023 U-20

25 июня 2022, 01:51 | Обновлено 25 июня 2022, 02:26
37
0
Франция разгромила Италию в заключительном матче группы Евро-2022 U-19
УЕФА

В Словакии продолжается чемпионат Европы 2022 по футболу среди 19-летних игроков.

В битве грандов Франция разгромила Италию (4:1) в заключительном матче группы Евро-2022 U-19. Обе команды вышли в полуфинал и получили путевки на ЧМ-2023 U-20.

В другой группе лидирует Англия (6 очков из 6), которая тоже досрочно вышла в полуфинал.

Евро-2022 U-19

Словакия, 18.06–01.07.2022

Группа A

1-й тур, 18 июня

  • 18:30. Словакия – Франция – 0:5
  • 21:00. Италия – Румыния – 2:1

2-й тур, 21 июня

  • 18:30. Словакия – Италия – 0:1
  • 21:00. Румыния – Франция – 1:2

3-й тур, 24 июня

  • 18:30. Румыния – Словакия – 0:1
  • 18:30. Франция – Италия – 4:1

Группа B

1-й тур, 19 июня

  • 18:30. Сербия – Израиль – 2:2
  • 21:00. Англия – Австрия – 2:0

2-й тур, 22 июня

  • 18:30. Израиль – Австрия – 4:2
  • 21:00. Англия – Сербия – 4:0

3-й тур, 25 июня

  • 21:00. Австрия – Сербия
  • 21:00. Израиль – Англия

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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