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Интер Эскальдес
24.06.2022, FT 0 : 1
Викингур Рейкьявик
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Лига чемпионов
25 июня 2022, 01:00 | Обновлено 25 июня 2022, 01:45
174
0

Определен победитель предварительного раунда Лиги чемпионов

«Викингур» из Исландии победил клуб из Андорры и вышел в Q1 Лиги чемпионов

25 июня 2022, 01:00 | Обновлено 25 июня 2022, 01:45
174
0
Определен победитель предварительного раунда Лиги чемпионов
Twitter

Завершился предварительный раунд Лиги чемпионов 2022/23.

24 июня в Рейкьявике (Исландия) состоялся финал предварительного раунда.

«Викингур» из Исландии на домашнем стадионе победил клуб из Андорры (1:0) и вышел в Q1 Лиги чемпионов, где сыграет против шведского «Мальме», матчи пройдут 5 и 12 июля.

Лига чемпионов 2022/23

Предыдущий раунд. Рейкьявик (Исландия)

Полуфиналы, 21.06.2022

  • 16:00. Ла Фиорита (Сан-Марино) – Интер Эскальдес (Андорра) – 1:2
  • 22:30. Левадия (Эстония) – Викингур (Исландия) – 1:6

Финал, 24.06.2022

  • 22:30. Интер Эскальдес (Андорра) – Викингур (Исландия) – 0:1

Гол: Ингасон, 68 мин.

Сетка турнира четырех

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Источник Sport.ua
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