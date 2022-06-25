Определен победитель предварительного раунда Лиги чемпионов

Завершился предварительный раунд Лиги чемпионов 2022/23.

24 июня в Рейкьявике (Исландия) состоялся финал предварительного раунда.

«Викингур» из Исландии на домашнем стадионе победил клуб из Андорры (1:0) и вышел в Q1 Лиги чемпионов, где сыграет против шведского «Мальме», матчи пройдут 5 и 12 июля.

Лига чемпионов 2022/23

Предыдущий раунд. Рейкьявик (Исландия)

Полуфиналы, 21.06.2022

16:00. Ла Фиорита (Сан-Марино) – Интер Эскальдес (Андорра) – 1:2

(Андорра) – 1:2 22:30. Левадия (Эстония) – Викингур (Исландия) – 1:6

Финал, 24.06.2022

22:30. Интер Эскальдес (Андорра) – Викингур (Исландия) – 0:1

Гол: Ингасон, 68 мин.

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