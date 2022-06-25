Лига Чемпионов
24.06.2022, FT 0 : 1
Лига чемпионов25 июня 2022, 01:00 | Обновлено 25 июня 2022, 01:45
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Определен победитель предварительного раунда Лиги чемпионов
«Викингур» из Исландии победил клуб из Андорры и вышел в Q1 Лиги чемпионов
25 июня 2022, 01:00 | Обновлено 25 июня 2022, 01:45
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Завершился предварительный раунд Лиги чемпионов 2022/23.
24 июня в Рейкьявике (Исландия) состоялся финал предварительного раунда.
«Викингур» из Исландии на домашнем стадионе победил клуб из Андорры (1:0) и вышел в Q1 Лиги чемпионов, где сыграет против шведского «Мальме», матчи пройдут 5 и 12 июля.
Лига чемпионов 2022/23
Предыдущий раунд. Рейкьявик (Исландия)
Полуфиналы, 21.06.2022
- 16:00. Ла Фиорита (Сан-Марино) – Интер Эскальдес (Андорра) – 1:2
- 22:30. Левадия (Эстония) – Викингур (Исландия) – 1:6
Финал, 24.06.2022
- 22:30. Интер Эскальдес (Андорра) – Викингур (Исландия) – 0:1
Гол: Ингасон, 68 мин.
Сетка турнира четырех
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