Президент Вереса: «Шансы, что мы заявим стадион Авангард – велики»

Президент «Вереса» Иван Надеин прокомментировал состояние стадиона «Авангард».

«Остается довести до готовности подтрибунные помещения для команд, судей и печати, выход на стадион и въезд для автобусов. С этим можно будет начать новый чемпионат в Киеве.

Есть поддержка областной военно-гражданской администрации, городского головы, руководства УАФ, Минспорта.

Мы надеемся, что если все сложится и Совет обороны области разрешит играть, мы заявим «Авангард». Шансы на это велики», – сказал Надеин.