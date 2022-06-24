Президент Вереса: «Шансы, что мы заявим стадион Авангард – велики»
Иван Надеин надеется, что все получиться
Президент «Вереса» Иван Надеин прокомментировал состояние стадиона «Авангард».
«Остается довести до готовности подтрибунные помещения для команд, судей и печати, выход на стадион и въезд для автобусов. С этим можно будет начать новый чемпионат в Киеве.
Есть поддержка областной военно-гражданской администрации, городского головы, руководства УАФ, Минспорта.
Мы надеемся, что если все сложится и Совет обороны области разрешит играть, мы заявим «Авангард». Шансы на это велики», – сказал Надеин.
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