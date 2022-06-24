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  4. Президент Вереса: «Шансы, что мы заявим стадион Авангард – велики»
Украина. Премьер лига
24 июня 2022, 23:26 |
206
0

Президент Вереса: «Шансы, что мы заявим стадион Авангард – велики»

Иван Надеин надеется, что все получиться

24 июня 2022, 23:26 |
206
0
Президент Вереса: «Шансы, что мы заявим стадион Авангард – велики»
НК Верес. Иван Надеин

Президент «Вереса» Иван Надеин прокомментировал состояние стадиона «Авангард».

«Остается довести до готовности подтрибунные помещения для команд, судей и печати, выход на стадион и въезд для автобусов. С этим можно будет начать новый чемпионат в Киеве.

Есть поддержка областной военно-гражданской администрации, городского головы, руководства УАФ, Минспорта.

Мы надеемся, что если все сложится и Совет обороны области разрешит играть, мы заявим «Авангард». Шансы на это велики», – сказал Надеин.

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Источник ФК Верес
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