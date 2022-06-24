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  4. УЕФА запретил проводить международные матчи в Приднестровье
Лига чемпионов
24 июня 2022, 23:01 |
358
0

УЕФА запретил проводить международные матчи в Приднестровье

Юрий Вернидуб вовремя ушел из «Шерифа»

24 июня 2022, 23:01 |
358
0
УЕФА запретил проводить международные матчи в Приднестровье
ФК Шериф

24 июня Исполнительный комитет УЕФА принял решение о том, что международные матчи не будут проводиться в Приднестровье.

Это значит, что чемпион Молдовы «Шериф» не сможет проводить домашние матчи еврокубков в Тирасполе.

Сообщается, что данное решение принято в соответствии с крупномасштабной военной эскалацией, которая привела к вторжению российской армии на территорию Украины. Решение основано на соображениях и выводах, последовательно сделанных агентствами, специализирующимися на международном политическом и стратегическом анализе, с отчетами которых ознакомилась администрация УЕФА после оценки текущей ситуации в Приднестровье.

Отметим, что на территории Приднестровья находится 14-я гвардейская общевойсковая армия рф, Штатная численность – около 6,5 тысяч человек.

В первом раунде квалификации ЛЧ «Шериф» сыграет против боснийского «Зриньски». Домашний матч чемпионы Молдовы должны провести 13 июля. В прошлом сезоне «Шериф» под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба пробился в Лигу чемпионов и занял третье место в группе. 

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Шериф Тирасполь Приднестровье УЕФА Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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