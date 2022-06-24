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  4. Стали известны все соперники Динамо на первом сборе
Украина. Премьер лига
24 июня 2022, 22:36 |
947
1

Стали известны все соперники Динамо на первом сборе

Киевляне сыграют пять матчей

24 июня 2022, 22:36 |
947
1
Стали известны все соперники Динамо на первом сборе
ФК Динамо Киев

«Динамо» завершило румынский этап подготовки к новому сезону, который длился два дня.

24 июня команда перебазировались в Швейцарию, куда добирались самолетом.

В Швейцарии киевляне проведут благотворительного турне  в рамках учебно-тренировочного сбора.

Расписание матчей «Динамо» в Швейцарии

22.06, 17:00
«Динамо» – «Ивердон-Спорт»

29.06, 21:00
«Динамо» – «Лозанна» 

02.07, 20:00
«Динамо» – «Сьон»

05.07, 19:30
«Динамо» – «Янг Бойз» 

09.07, 19:00
«Динамо» – «Люцерн» 

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Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Ивердон-Спорт Лозанна Сьон Янг Бойз Люцерн
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Источник Alps Cup
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