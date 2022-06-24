Стали известны все соперники Динамо на первом сборе
Киевляне сыграют пять матчей
«Динамо» завершило румынский этап подготовки к новому сезону, который длился два дня.
24 июня команда перебазировались в Швейцарию, куда добирались самолетом.
В Швейцарии киевляне проведут благотворительного турне в рамках учебно-тренировочного сбора.
Расписание матчей «Динамо» в Швейцарии
22.06, 17:00
«Динамо» – «Ивердон-Спорт»
29.06, 21:00
«Динамо» – «Лозанна»
02.07, 20:00
«Динамо» – «Сьон»
05.07, 19:30
«Динамо» – «Янг Бойз»
09.07, 19:00
«Динамо» – «Люцерн»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Флорентийский клуб направил «горнякам» новое предложение по бразильцу
Чемпионат Европы среди юношей проходит в Словакии с 18 июня по 1 июля 2022 года