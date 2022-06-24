ATP24 июня 2022, 22:03 |
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ATP Истборн. Два американских теннисиста сразятся за титул
Тэйлор Фриц и Максим Кресси разыграют трофей
24 июня 2022, 22:03 |
227
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Состоялись полуфинальные матчи в рамках травяного турнира ATP 250 в Истборне.
В матче за титул встретятся два американских теннисиста.
Истборн. 1/2 финала
Максим Кресси – Джек Дрейпер [WC] – 7:6(5), 6:7(2), 6:3
Тэйлор Фриц [3] – Алекс де Минаур [6] – 6:1, 6:7(5), 6:3
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