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  4. ATP Истборн. Два американских теннисиста сразятся за титул
ATP
24 июня 2022, 22:03 |
227
0

ATP Истборн. Два американских теннисиста сразятся за титул

Тэйлор Фриц и Максим Кресси разыграют трофей

24 июня 2022, 22:03 |
227
0
ATP Истборн. Два американских теннисиста сразятся за титул
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэйлор Фриц

Состоялись полуфинальные матчи в рамках травяного турнира ATP 250 в Истборне.

В матче за титул встретятся два американских теннисиста.

Истборн. 1/2 финала

 Максим Кресси –  Джек Дрейпер [WC] – 7:6(5), 6:7(2), 6:3
Тэйлор Фриц [3] –  Алекс де Минаур [6] – 6:1, 6:7(5), 6:3

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ATP Истборн Максим Кресси Джек Дрейпер Тэйлор Фриц Алекс де Минаур
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Источник Sport.ua
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