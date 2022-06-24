Евгений ДИКИЙ: «Все клубы УПЛ гарантируют, что смогут закончить сезон»

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, все ли клубы готовы к старту нового сезона.

- Насколько сейчас понятно, что чемпионат Украины-2022/2023 точно стартует?

- Утверждать, что сезон начнется можно на сто процентов. Но это на данный момент. Что касается формата турнира, то есть рабочий проект, который необходимо утвердить сначала на общем собрании клубов, а затем на Исполкоме УАФ. Рассматривается проведение турнира с участием 16 команд в два круга. Единственное, что нужно учесть, это территориальный принцип – у некоторых команд может быть много переездов, что сейчас сложно.

- То есть, сейчас определяется, где будут базироваться клубы УПЛ во время сезона?

- Мы ждем утверждения соответствующих органов – в каких регионах страны в условиях военного времени можно будет играть и, соответственно, базироваться. Когда его получим, тогда состоится жеребьевка календаря.

- Не один раз уже звучала возможная дата начала чемпионата Украины. Она не изменилась?

- Есть согласованная всеми клубами на рабочей группе дата – 20 августа. На нее и ориентируемся.

- Ни у кого из 16-ти клубов УПЛ не возникает проблем с выходом на старт соревнований?

- На данный момент все клубы подтверждают свое участие в новом чемпионате Украины и гарантируют, что смогут закончить сезон.

- Должно состояться еще одно собрание клубов УПЛ. Когда его ждать?

- Как только мы получим все согласованные с госорганами нормативные документы, сразу назначим дату собрания. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Мы постоянно на связи и пытаемся ускорить процесс.