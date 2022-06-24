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  4. Ворскла-Харьков-2 узнала первого соперника в женской Лиге чемпионов
Лига чемпионов
24 июня 2022, 21:30 | Обновлено 24 июня 2022, 21:43
139
0

Ворскла-Харьков-2 узнала первого соперника в женской Лиге чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого раунда женской ЛЧ-2022/23

24 июня 2022, 21:30 | Обновлено 24 июня 2022, 21:43
139
0
Ворскла-Харьков-2 узнала первого соперника в женской Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда футбольной Лиги чемпионов 2022/23 среди женщин.

В третьей группе украинский клуб Ворскла-Харьков-2 (бывший Жилстрой-2) сыграет с грузинской командой Ланчхути.

Победитель затем встретится с лучшим в противостоянии БИИК-Казыгурт (Казахстан) и Сплит (Хорватия).

Первый раунд состоит из двух стадий, которые пройдут в формате одного матча: полуфиналы (18 августа) и финалы (21 августа). Победители каждого из финалов пробьются во второй раунд. Места проведения матчей в квартетах будут определены позже.

Во втором раунде 24 команды поспорят за 12 путевок в групповой этап (жеребьевка 1 сентября, матчи 20/21 и 27/28 сентября). В групповом раунде сыграют 16 команд, 4 из которых уже известны: действующий обладатель трофея Лион (Франция), Барселона (Испания), Челси (Англия) и Вольфсбург (Германия).

Лига чемпионов 2022/23 среди женщин

Жеребьевка первого раунда. Матчи: 18 и 21 августа

Путь чемпионов:

Группа 1

  • Помурье (SVN) – Шелбурн (IRL)
  • Валюр (ISL) – Хайаса (ARM)

Группа 2

  • ПАОК (GRE) – Суонси Сити (WAL)
  • Ференцварош (HUN) – Рейнджерс (SCO)

Группа 3

  • БИИК-Казыгурт (KAZ) – Сплит (CRO)
  • Ворскла-Харьков-2 (UKR) – Ланчхути (GEO)

Группа 4

  • Цюрих (SUI) – Клаксвик (FRO)
  • Аполлон (CYP) – Рига (LVA)

Группа 5

  • Андерлехт (BEL) – Лодзь (POL)
  • Гинтра (LTU) – КуПС (FIN)

Группа 6

  • Ювентус (ITA) – Расинг Унион (LUX)
  • Флора (EST) – Кирьят-Гат (ISR)

Группа 7

  • Университатя-Олимпия (ROU) – Гленторан (NIR)
  • Сараево-2000 (BIH) – Биркиркара (MLT)

Группа 8

  • Твенте (NED) – Агариста (MDA)
  • Бенфика (POR) – Хайвалия (KOS)

Группа 9

  • Динамо-БГУ (BLR) – Локомотив Стара-Загора (BUL)
  • Санкт-Пельтен (AUT) – Люботин (MKD)

Группа 10

  • Брезница (MNE) – Спартак Миява (SVK)
  • Прямая путевка в финал: Влазния (ALB)

Группа 11

  • Бранн (NOR) – ALG-Спор (TUR)
  • Прямая путевка в финал: Спартак Суботица (SRB)

Путь представителей лиг:

Группа 1

  • Париж (FRA) – Серветт (SUI)
  • Глазго Сити (SCO) – Рома (ITA)

Группа 2

  • Минск (BLR) – Словацко (CZE)
  • Брейдаблик (ISL) – Русенборг (NOR)

Группа 3

  • Аякс (NED) – Кристианстад (SWE)
  • Фортуна Йорринг (DEN) – Айнтрахт (GER)

Группа 4

  • Реал (ESP) – Штурм (AUT)
  • Манчестер Сити (ENG) – Томирис-Туран (KAZ)
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Источник Sport.ua
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BekXan
Український клуб Ворскла-Харків-2. Треба бути повним бовдуром щоб так називати жіночий клуб .
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