Ворскла-Харьков-2 узнала первого соперника в женской Лиге чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда футбольной Лиги чемпионов 2022/23 среди женщин.

В третьей группе украинский клуб Ворскла-Харьков-2 (бывший Жилстрой-2) сыграет с грузинской командой Ланчхути.

Победитель затем встретится с лучшим в противостоянии БИИК-Казыгурт (Казахстан) и Сплит (Хорватия).

Первый раунд состоит из двух стадий, которые пройдут в формате одного матча: полуфиналы (18 августа) и финалы (21 августа). Победители каждого из финалов пробьются во второй раунд. Места проведения матчей в квартетах будут определены позже.

Во втором раунде 24 команды поспорят за 12 путевок в групповой этап (жеребьевка 1 сентября, матчи 20/21 и 27/28 сентября). В групповом раунде сыграют 16 команд, 4 из которых уже известны: действующий обладатель трофея Лион (Франция), Барселона (Испания), Челси (Англия) и Вольфсбург (Германия).

Лига чемпионов 2022/23 среди женщин

Жеребьевка первого раунда. Матчи: 18 и 21 августа

Путь чемпионов:

Группа 1

Помурье (SVN) – Шелбурн (IRL)

Валюр (ISL) – Хайаса (ARM)

Группа 2

ПАОК (GRE) – Суонси Сити (WAL)

Ференцварош (HUN) – Рейнджерс (SCO)

Группа 3

БИИК-Казыгурт (KAZ) – Сплит (CRO)

Ворскла-Харьков-2 (UKR) – Ланчхути (GEO)

Группа 4

Цюрих (SUI) – Клаксвик (FRO)

Аполлон (CYP) – Рига (LVA)

Группа 5

Андерлехт (BEL) – Лодзь (POL)

Гинтра (LTU) – КуПС (FIN)

Группа 6

Ювентус (ITA) – Расинг Унион (LUX)

Флора (EST) – Кирьят-Гат (ISR)

Группа 7

Университатя-Олимпия (ROU) – Гленторан (NIR)

Сараево-2000 (BIH) – Биркиркара (MLT)

Группа 8

Твенте (NED) – Агариста (MDA)

Бенфика (POR) – Хайвалия (KOS)

Группа 9

Динамо-БГУ (BLR) – Локомотив Стара-Загора (BUL)

Санкт-Пельтен (AUT) – Люботин (MKD)

Группа 10

Брезница (MNE) – Спартак Миява (SVK)

Прямая путевка в финал: Влазния (ALB)

Группа 11

Бранн (NOR) – ALG-Спор (TUR)

Прямая путевка в финал: Спартак Суботица (SRB)

Путь представителей лиг:

Группа 1

Париж (FRA) – Серветт (SUI)

Глазго Сити (SCO) – Рома (ITA)

Группа 2

Минск (BLR) – Словацко (CZE)

Брейдаблик (ISL) – Русенборг (NOR)

Группа 3

Аякс (NED) – Кристианстад (SWE)

Фортуна Йорринг (DEN) – Айнтрахт (GER)

Группа 4