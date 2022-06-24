Ворскла-Харьков-2 узнала первого соперника в женской Лиге чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого раунда женской ЛЧ-2022/23
В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда футбольной Лиги чемпионов 2022/23 среди женщин.
В третьей группе украинский клуб Ворскла-Харьков-2 (бывший Жилстрой-2) сыграет с грузинской командой Ланчхути.
Победитель затем встретится с лучшим в противостоянии БИИК-Казыгурт (Казахстан) и Сплит (Хорватия).
Первый раунд состоит из двух стадий, которые пройдут в формате одного матча: полуфиналы (18 августа) и финалы (21 августа). Победители каждого из финалов пробьются во второй раунд. Места проведения матчей в квартетах будут определены позже.
Во втором раунде 24 команды поспорят за 12 путевок в групповой этап (жеребьевка 1 сентября, матчи 20/21 и 27/28 сентября). В групповом раунде сыграют 16 команд, 4 из которых уже известны: действующий обладатель трофея Лион (Франция), Барселона (Испания), Челси (Англия) и Вольфсбург (Германия).
Лига чемпионов 2022/23 среди женщин
Жеребьевка первого раунда. Матчи: 18 и 21 августа
Путь чемпионов:
Группа 1
- Помурье (SVN) – Шелбурн (IRL)
- Валюр (ISL) – Хайаса (ARM)
Группа 2
- ПАОК (GRE) – Суонси Сити (WAL)
- Ференцварош (HUN) – Рейнджерс (SCO)
Группа 3
- БИИК-Казыгурт (KAZ) – Сплит (CRO)
- Ворскла-Харьков-2 (UKR) – Ланчхути (GEO)
Группа 4
- Цюрих (SUI) – Клаксвик (FRO)
- Аполлон (CYP) – Рига (LVA)
Группа 5
- Андерлехт (BEL) – Лодзь (POL)
- Гинтра (LTU) – КуПС (FIN)
Группа 6
- Ювентус (ITA) – Расинг Унион (LUX)
- Флора (EST) – Кирьят-Гат (ISR)
Группа 7
- Университатя-Олимпия (ROU) – Гленторан (NIR)
- Сараево-2000 (BIH) – Биркиркара (MLT)
Группа 8
- Твенте (NED) – Агариста (MDA)
- Бенфика (POR) – Хайвалия (KOS)
Группа 9
- Динамо-БГУ (BLR) – Локомотив Стара-Загора (BUL)
- Санкт-Пельтен (AUT) – Люботин (MKD)
Группа 10
- Брезница (MNE) – Спартак Миява (SVK)
- Прямая путевка в финал: Влазния (ALB)
Группа 11
- Бранн (NOR) – ALG-Спор (TUR)
- Прямая путевка в финал: Спартак Суботица (SRB)
Путь представителей лиг:
Группа 1
- Париж (FRA) – Серветт (SUI)
- Глазго Сити (SCO) – Рома (ITA)
Группа 2
- Минск (BLR) – Словацко (CZE)
- Брейдаблик (ISL) – Русенборг (NOR)
Группа 3
- Аякс (NED) – Кристианстад (SWE)
- Фортуна Йорринг (DEN) – Айнтрахт (GER)
Группа 4
- Реал (ESP) – Штурм (AUT)
- Манчестер Сити (ENG) – Томирис-Туран (KAZ)
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