ITF24 июня 2022, 20:13 |
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Лопатецкая не смогла выйти в полуфинал 25-тысячника ITF в Швеции
Украинка проиграла четвертьфинальную встречу
24 июня 2022, 20:13 |
121
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Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая завершила выступления на грунтовом 25-тысячнике в Швеции.
В поединке 1/4 финала украинка проиграла четвертой сеяной Дарье Семенистой из Латвии.
Истад. 1/4 финала
Дарья Лопатецкая (Украина) – Дарья Семенистая (Латвия) – 4:6, 3:6
Для Лопатецкой это был первый четвертьфинал на таком уровне с ноября прошлого года.
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