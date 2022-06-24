Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Лопатецкая не смогла выйти в полуфинал 25-тысячника ITF в Швеции
ITF
24 июня 2022, 20:13 |
121
0

Лопатецкая не смогла выйти в полуфинал 25-тысячника ITF в Швеции

Украинка проиграла четвертьфинальную встречу

24 июня 2022, 20:13 |
121
0
Лопатецкая не смогла выйти в полуфинал 25-тысячника ITF в Швеции
ФТУ. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая завершила выступления на грунтовом 25-тысячнике в Швеции.

В поединке 1/4 финала украинка проиграла четвертой сеяной Дарье Семенистой из Латвии. 

Истад. 1/4 финала
Дарья Лопатецкая (Украина) – Дарья Семенистая (Латвия) – 4:6, 3:6

Для Лопатецкой это был первый четвертьфинал на таком уровне с ноября прошлого года.

По теме:
Лопатецкая пробилась в четвертьфинал 25-тысячника ITF в Швеции
Лопатецкая стартовала с победы на 25-тысячнике в Истаде
Лопатецкая и Колб завершили борьбу на 25-тысячнике в Швеции
Дарья Лопатецкая ITF Истад Дарья Семенистая
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уимблдон. Украинские теннисистки узнали соперниц по первому раунду
Теннис | 24 июня 2022, 12:47 5
Уимблдон. Украинские теннисистки узнали соперниц по первому раунду
Уимблдон. Украинские теннисистки узнали соперниц по первому раунду

Калинина, Ястремская, Цуренко и Костюк сыграют в основной сетке

В АПЛ появится новый украинец, трансфер Мудрика в Байер может сорваться
Футбол | 24 июня 2022, 05:45 0
В АПЛ появится новый украинец, трансфер Мудрика в Байер может сорваться
В АПЛ появится новый украинец, трансфер Мудрика в Байер может сорваться

Главные новости за 22 июня на Sport.ua

ВСУ получили приказ выйти из Северодонецка
Война | 24.06.2022, 10:24
ВСУ получили приказ выйти из Северодонецка
ВСУ получили приказ выйти из Северодонецка
Хорхе КАРРАСКАЛЬ: «Расторгнуть контракт с ЦСКА? В Москве спокойная жизнь»
Футбол | 24.06.2022, 16:52
Хорхе КАРРАСКАЛЬ: «Расторгнуть контракт с ЦСКА? В Москве спокойная жизнь»
Хорхе КАРРАСКАЛЬ: «Расторгнуть контракт с ЦСКА? В Москве спокойная жизнь»
Против украинского комментатора завели дело за призыв убивать россиян
Война | 24.06.2022, 09:52
Против украинского комментатора завели дело за призыв убивать россиян
Против украинского комментатора завели дело за призыв убивать россиян
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона, Бавария, Милан и еще 7 клубов претендуют на таланта Динамо
Барселона, Бавария, Милан и еще 7 клубов претендуют на таланта Динамо
23.06.2022, 16:40
Футбол
Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч
Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч
23.06.2022, 18:10 8
Теннис
ВИДЕО. Нужно 500 миллионов. Зинченко просит сброситься на Байрактары
ВИДЕО. Нужно 500 миллионов. Зинченко просит сброситься на Байрактары
22.06.2022, 22:10 4
Война
Калинина переиграла Путинцеву на пути в четвертьфинал турнира в Истборне
Калинина переиграла Путинцеву на пути в четвертьфинал турнира в Истборне
22.06.2022, 21:42 11
Теннис
Сергей ПАЛКИН: «Никто из легионеров Шахтера не будет играть в Украине»
Сергей ПАЛКИН: «Никто из легионеров Шахтера не будет играть в Украине»
23.06.2022, 19:13
Футбол
ВИДЕО. Усик и Джошуа вышли в ринг ради промо их реванша
ВИДЕО. Усик и Джошуа вышли в ринг ради промо их реванша
23.06.2022, 12:46
Бокс
Генштаб: «На два направления враг переместил танковые подразделения и БТГ»
Генштаб: «На два направления враг переместил танковые подразделения и БТГ»
23.06.2022, 08:00
Война
Мирон МАРКЕВИЧ – о Тимощуке: «Г*нд*н и г*нд*н»
Мирон МАРКЕВИЧ – о Тимощуке: «Г*нд*н и г*нд*н»
24.06.2022, 05:05 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем