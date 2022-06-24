Лопатецкая не смогла выйти в полуфинал 25-тысячника ITF в Швеции

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая завершила выступления на грунтовом 25-тысячнике в Швеции.

В поединке 1/4 финала украинка проиграла четвертой сеяной Дарье Семенистой из Латвии.

Истад. 1/4 финала

Дарья Лопатецкая (Украина) – Дарья Семенистая (Латвия) – 4:6, 3:6

Для Лопатецкой это был первый четвертьфинал на таком уровне с ноября прошлого года.