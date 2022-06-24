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  4. ATP Мальорка. Определились участники финального матча
ATP
24 июня 2022, 19:56 | Обновлено 24 июня 2022, 19:57
158
0

ATP Мальорка. Определились участники финального матча

За титул сразятся два известных теннисиста

24 июня 2022, 19:56 | Обновлено 24 июня 2022, 19:57
158
0
ATP Мальорка. Определились участники финального матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Состоялись полуфинальные матчи в рамках травяного турнира ATP 250 на Мальорке.

Второй сеяный грек Стефанос Циципас переиграл француза Бенжамена Бонзи.

Пятый сеяный испанец Роберто Баутиста-Агут, который ранее одолел лидера посева, оказался сильнее Антуана Белье из Швейцарии, который начинал еще в квалификации.

Мальорка. Полуфинал

 Стефанос Циципас [2] –  Бенжамен Бонзи – 6:4, 6:4
 Роберто Баутиста-Агут [5] –  Антуан Белье [Q] – 7:6(5), 6:2

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ATP Мальорка Стефанос Циципас Бенжамен Бонзи Роберто Баутиста Агут Антуан Белье
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Источник Sport.ua
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