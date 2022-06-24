ATP Мальорка. Определились участники финального матча

Состоялись полуфинальные матчи в рамках травяного турнира ATP 250 на Мальорке.

Второй сеяный грек Стефанос Циципас переиграл француза Бенжамена Бонзи.

Пятый сеяный испанец Роберто Баутиста-Агут, который ранее одолел лидера посева, оказался сильнее Антуана Белье из Швейцарии, который начинал еще в квалификации.

Мальорка. Полуфинал

Стефанос Циципас [2] – Бенжамен Бонзи – 6:4, 6:4

Роберто Баутиста-Агут [5] – Антуан Белье [Q] – 7:6(5), 6:2