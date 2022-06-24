ATP24 июня 2022, 19:56 | Обновлено 24 июня 2022, 19:57
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ATP Мальорка. Определились участники финального матча
За титул сразятся два известных теннисиста
24 июня 2022, 19:56 | Обновлено 24 июня 2022, 19:57
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Состоялись полуфинальные матчи в рамках травяного турнира ATP 250 на Мальорке.
Второй сеяный грек Стефанос Циципас переиграл француза Бенжамена Бонзи.
Пятый сеяный испанец Роберто Баутиста-Агут, который ранее одолел лидера посева, оказался сильнее Антуана Белье из Швейцарии, который начинал еще в квалификации.
Мальорка. Полуфинал
Стефанос Циципас [2] – Бенжамен Бонзи – 6:4, 6:4
Роберто Баутиста-Агут [5] – Антуан Белье [Q] – 7:6(5), 6:2
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