WTA24 июня 2022, 19:15 |
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Стали известны финалистки на турнире в Истборне
Алена Остапенко будет защищать прошлогодний титул
24 июня 2022, 19:15 |
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Состоялись матчи 1/2 финала в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
Действующая чемпионка Алена Остапенко легко обыграла итальянку Камилу Джорджи.
Экс-вторая ракетка мира Петра Квитова остановила 12-матчевую победную серию Беатрис Хаддад Майи из Бразилии.
Истборн. 1/2 финала
Петра Квитова [14] –
Алена Остапенко [8] – Камила Джорджи [12] – 6:2, 6:2
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