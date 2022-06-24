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  4. Стали известны финалистки на турнире в Истборне
WTA
24 июня 2022, 19:15 |
317
0

Стали известны финалистки на турнире в Истборне

Алена Остапенко будет защищать прошлогодний титул

24 июня 2022, 19:15 |
317
0
Стали известны финалистки на турнире в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Состоялись матчи 1/2 финала в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

Действующая чемпионка ​​Алена Остапенко легко обыграла итальянку Камилу Джорджи. 

Экс-вторая ракетка мира Петра Квитова остановила 12-матчевую победную серию Беатрис Хаддад Майи из Бразилии.

Истборн. 1/2 финала

 Петра Квитова [14] –  Беатрис Хаддад Майя [15] – 7:6(5), 6:4
 Алена Остапенко [8] –  Камила Джорджи [12] – 6:2, 6:2

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Петра Квитова Камила Джорджи WTA Истборн Беатрис Хаддад Майя Алена Остапенко
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Источник Sport.ua
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