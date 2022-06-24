Германия24 июня 2022, 19:01 | Обновлено 24 июня 2022, 19:04
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ВИДЕО. Роналду и Бавария, Ярмолюк в Брентфорде, ставим на Колорадо
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
24 июня 2022, 19:01 | Обновлено 24 июня 2022, 19:04
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1. Роналду может заменить Левандовски в Баварии
2. Ярмолюк получил визу для трансфера в Брентфорд
3. Сергей Политило вернулся к одесскому Черноморцу
4. Прогноз матча Тампа-Бэй - Колорадо
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