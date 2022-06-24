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Германия
24 июня 2022, 19:01 | Обновлено 24 июня 2022, 19:04
215
0

ВИДЕО. Роналду и Бавария, Ярмолюк в Брентфорде, ставим на Колорадо

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

24 июня 2022, 19:01 | Обновлено 24 июня 2022, 19:04
215
0
ВИДЕО. Роналду и Бавария, Ярмолюк в Брентфорде, ставим на Колорадо
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Роналду может заменить Левандовски в Баварии
2. Ярмолюк получил визу для трансфера в Брентфорд
3. Сергей Политило вернулся к одесскому Черноморцу
4. Прогноз матча Тампа-Бэй - Колорадо

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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