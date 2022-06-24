Эррера назвал лучшего хавбека, с которым играл

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера ответил на вопрос о том, кто лучший хавбек, с которым ему доводилось выступать в одной команде:

«Все игроки очень разные, давайте будем перечислять. Лучший, с кем я играл, это Марко Верратти. Есть Тьяго из «Ливерпуля», и не думаю, что нужно что-то говорить о Погба, одном из лучших футболистов по игровым качествам… Или о Швайнштайгере, который пришёл в «Юнайтед» на последнем отрезке своей карьеры — но увидеть его было потрясающе.

Тем не менее, я питаю особую привязанность к Марко. Футболист всегда думает, что он должен играть, а если он играет на твоей позиции… Ничего не скажешь. Я ставлю его на уровень Хави и Иньесты».