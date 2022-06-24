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  4. Эррера назвал лучшего хавбека, с которым играл
Франция
24 июня 2022, 18:45 | Обновлено 24 июня 2022, 18:53
327
0

Эррера назвал лучшего хавбека, с которым играл

Хавбек ПСЖ выбрал Марко Верратти

24 июня 2022, 18:45 | Обновлено 24 июня 2022, 18:53
327
0
Эррера назвал лучшего хавбека, с которым играл
Getty Images/Global Images Ukraine. Андер Эррера

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера ответил на вопрос о том, кто лучший хавбек, с которым ему доводилось выступать в одной команде:

«Все игроки очень разные, давайте будем перечислять. Лучший, с кем я играл, это Марко Верратти. Есть Тьяго из «Ливерпуля», и не думаю, что нужно что-то говорить о Погба, одном из лучших футболистов по игровым качествам… Или о Швайнштайгере, который пришёл в «Юнайтед» на последнем отрезке своей карьеры — но увидеть его было потрясающе.

Тем не менее, я питаю особую привязанность к Марко. Футболист всегда думает, что он должен играть, а если он играет на твоей позиции… Ничего не скажешь. Я ставлю его на уровень Хави и Иньесты».

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Источник AS
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