Уимблдон. Пять украинок выступят в парном разряде
В том числе Калинина, Костюк и Ястремская
Пять украинских теннисисток выступят в парном разряде Уимблдона. Участие в первом круге основной сетки примут Людмила Киченок, Надежда Киченок, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Первый круг
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 4) - Осеан Додан/Татьяна Мария (Франция/Германия).
Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 15) - Елена Рыбакина/Клара Таусон (Казахстан/Дания).
Марта Костюк/Тереза Мартинцова (Украина/Чехия) - Мэдисон Бренгл/Лорен Дэвис (США).
Даяна Ястремская/Далма Галфи (Украина/Венгрия) - Белинда Бенчич/Сторм Сандерс (Швейцария/Австралия).
Ангелина Калинина/Ирина-Камелия Бегу (Украина/Румыния) - Алиция Росольская/Эрин Рутлифф (Польша/Новая Зеландия, 11)
Ранее стали известны соперницы украинок в одиночном разряде Уимблдона.
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