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Уимблдон
24 июня 2022, 14:58 | Обновлено 24 июня 2022, 14:59
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Уимблдон. Пять украинок выступят в парном разряде

В том числе Калинина, Костюк и Ястремская

24 июня 2022, 14:58 | Обновлено 24 июня 2022, 14:59
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Уимблдон. Пять украинок выступят в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Пять украинских теннисисток выступят в парном разряде Уимблдона. Участие в первом круге основной сетки примут Людмила Киченок, Надежда Киченок, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 4) - Осеан Додан/Татьяна Мария (Франция/Германия).

Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 15) - Елена Рыбакина/Клара Таусон (Казахстан/Дания).

Марта Костюк/Тереза Мартинцова (Украина/Чехия) - Мэдисон Бренгл/Лорен Дэвис (США).

Даяна Ястремская/Далма Галфи (Украина/Венгрия) - Белинда Бенчич/Сторм Сандерс (Швейцария/Австралия).

Ангелина Калинина/Ирина-Камелия Бегу (Украина/Румыния) - Алиция Росольская/Эрин Рутлифф (Польша/Новая Зеландия, 11)

Ранее стали известны соперницы украинок в одиночном разряде Уимблдона.

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Источник Большой теннис Украины
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