Кривбасс нацелился на подписание защитника, хавбека и форварда

По информации СМИ, «Кривбасс» рассматривает возможность подписания двух игроков «Александрии», а также футболиста «Горняка Спорт».

Команде Юрия Вернидуба интересны защитник Тимур Стецков и форвард Денис Устименко из «Александрии», а также хавбек Андрей Понедельник.

В минувшем сезоне Устименко и Стецков провели соответственно 14 и 3 матчей в Премьер-лиге, а Понедельник - 19 игр в Первой лиге.