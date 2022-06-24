Украина. Премьер лига24 июня 2022, 14:17 |
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Кривбасс нацелился на подписание защитника, хавбека и форварда
Клубу нужно усиление состава
24 июня 2022, 14:17 |
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По информации СМИ, «Кривбасс» рассматривает возможность подписания двух игроков «Александрии», а также футболиста «Горняка Спорт».
Команде Юрия Вернидуба интересны защитник Тимур Стецков и форвард Денис Устименко из «Александрии», а также хавбек Андрей Понедельник.
В минувшем сезоне Устименко и Стецков провели соответственно 14 и 3 матчей в Премьер-лиге, а Понедельник - 19 игр в Первой лиге.
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