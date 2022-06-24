Артем ЧЕЛЯДИН: «Занимаемся больше физически, работаем на силу»

Футболист полтавской Ворсклы Артем Челядин рассказал, как команда готовится к предстоящему чемпионату Украины.

«Очень интересные тренировки, нам дают что-то новое и мы это изучаем. Устаем, но знаем, что это пойдет нам на пользу. Занимаемся больше физически, в тренажерном зале работаем на силу. Когда мы подтягивали форму, то приходили и больше играли в футбол. А здесь и футбола много, и физической работы, и с тренажерами. Так что здесь все у нас сейчас, - сказал Челядин.

Напомним, что уже с 1 июля команду официально возглавит новый главный тренер Виктор Скрипник.