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  4. Артем ЧЕЛЯДИН: «Занимаемся больше физически, работаем на силу»
Украина. Премьер лига
24 июня 2022, 13:31 | Обновлено 24 июня 2022, 13:43
58
0

Артем ЧЕЛЯДИН: «Занимаемся больше физически, работаем на силу»

Хавбек «Ворсклы» раскрыл секреты тренировочного процесса команды

24 июня 2022, 13:31 | Обновлено 24 июня 2022, 13:43
58
0
Артем ЧЕЛЯДИН: «Занимаемся больше физически, работаем на силу»
ФК Ворскла. Артем Челядин

Футболист полтавской Ворсклы Артем Челядин рассказал, как команда готовится к предстоящему чемпионату Украины.

«Очень интересные тренировки, нам дают что-то новое и мы это изучаем. Устаем, но знаем, что это пойдет нам на пользу. Занимаемся больше физически, в тренажерном зале работаем на силу. Когда мы подтягивали форму, то приходили и больше играли в футбол. А здесь и футбола много, и физической работы, и с тренажерами. Так что здесь все у нас сейчас, - сказал Челядин.

Напомним, что уже с 1 июля команду официально возглавит новый главный тренер Виктор Скрипник.

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Артем Челядин Ворскла Полтава
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Источник Футбол 1/2/3
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