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  4. Уимблдон. Украинские теннисистки узнали соперниц по первому раунду
Уимблдон
24 июня 2022, 12:47 | Обновлено 24 июня 2022, 12:49
964
1

Уимблдон. Украинские теннисистки узнали соперниц по первому раунду

Калинина, Ястремская, Цуренко и Костюк сыграют в основной сетке

24 июня 2022, 12:47 | Обновлено 24 июня 2022, 12:49
964
1
Уимблдон. Украинские теннисистки узнали соперниц по первому раунду
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка первого раунда основной сетки крупного травяного турнира Уимблдон. Своих соперниц узнали украинки Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Леся Цуренко.

Первая ракетка Украины Калинина стартует матчем против Анны Бондар из Венгрии (WTA62). Ястремская в первом круге сразится с Аной Богдан из Румынии (WTA109).

Костюк выпало сыграть с Кети Свон из Великобритании (WTA223), а Цуренко встретится с британкой Джоди Баррейдж (WTA169).

Если Калинина и Цуренко выиграют свои матчи, то во втором круге они сыграют между собой.

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Уимблдон-2022 Ангелина Калинина Даяна Ястремская Марта Костюк Леся Цуренко Уимблдон
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Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 1
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Stanislav Matusevych
Для першого кола жереб хороший, а от дійти далі третього шанси у всіх українок мінімальні, на жаль.
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