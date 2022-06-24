Уимблдон. Украинские теннисистки узнали соперниц по первому раунду
Калинина, Ястремская, Цуренко и Костюк сыграют в основной сетке
Состоялась жеребьевка первого раунда основной сетки крупного травяного турнира Уимблдон. Своих соперниц узнали украинки Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Леся Цуренко.
Первая ракетка Украины Калинина стартует матчем против Анны Бондар из Венгрии (WTA62). Ястремская в первом круге сразится с Аной Богдан из Румынии (WTA109).
Костюк выпало сыграть с Кети Свон из Великобритании (WTA223), а Цуренко встретится с британкой Джоди Баррейдж (WTA169).
Если Калинина и Цуренко выиграют свои матчи, то во втором круге они сыграют между собой.
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