Без легионеров. Металлист будет играть в УПЛ украинским составом

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников подтверждает, что все легионеры будут выступать на правах аренды за другие команды.

«Легионеры все находятся в арендах. Кроме Маилтона, который восстанавливается после травмы. Все остальные играют. Все ребята повели себя солидно, все их клубы ведут себя солидно».

«А так у нас есть украинский костяк, для новичка нормальный состав», - считает Красников.