Украина. Премьер лига24 июня 2022, 12:29 |
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Без легионеров. Металлист будет играть в УПЛ украинским составом
Об этом рассказал Евгений Красников
24 июня 2022, 12:29 |
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Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников подтверждает, что все легионеры будут выступать на правах аренды за другие команды.
«Легионеры все находятся в арендах. Кроме Маилтона, который восстанавливается после травмы. Все остальные играют. Все ребята повели себя солидно, все их клубы ведут себя солидно».
«А так у нас есть украинский костяк, для новичка нормальный состав», - считает Красников.
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