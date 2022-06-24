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Украина. Премьер лига
24 июня 2022, 12:29 |
312
0

Без легионеров. Металлист будет играть в УПЛ украинским составом

Об этом рассказал Евгений Красников

24 июня 2022, 12:29 |
312
0
Без легионеров. Металлист будет играть в УПЛ украинским составом
metalist.ua

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников подтверждает, что все легионеры будут выступать на правах аренды за другие команды.

«Легионеры все находятся в арендах. Кроме Маилтона, который восстанавливается после травмы. Все остальные играют. Все ребята повели себя солидно, все их клубы ведут себя солидно».

«А так у нас есть украинский костяк, для новичка нормальный состав», - считает Красников.

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Источник Футбол 1/2/3
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