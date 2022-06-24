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24 июня 2022, 03:45 | Обновлено 24 июня 2022, 03:54
77
0

Защитник сборной Австрии завершил карьеру после политического скандала

Мартин Хинтереггер повесил бутсы на гвоздь в 29 лет

24 июня 2022, 03:45 | Обновлено 24 июня 2022, 03:54
77
0
Защитник сборной Австрии завершил карьеру после политического скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Хинтереггер

Защитник немецкого «Айнтрахта» и сборной Австрии Мартин Хинтереггер завершил профессиональную карьеру в возрасте 29 лет.

Футболист встретился с руководством клуба и попросил освободить его от контракта, который действовал до 2024 года. В итоге «Айнтрахт» не смог переубедить игрока и согласился это сделать.

Причиной такого шага стала ситуация за пределами футбольного поля. В последние недели Хинтереггер попал под шквал критики после организации футбольного турнира «Кубок Хинти» в Австрии.

Журналисты выяснили, что футболист организовывал мероприятие вместе с крайним правым политиком Генрихом Зиклем.

Хинтереггер в итоге извинился и выступил с осуждением правых взглядов, а также отметил, что хочет сменить ориентиры в жизни.

«Я благодарен, что «Айнтрахт» дал мне возможность сделать этот шаг сейчас», - отметил игрок.

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Мартин Хинтереггер сборная Австрии по футболу завершение карьеры
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Источник Sportbuzzer
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