Защитник сборной Австрии завершил карьеру после политического скандала

Защитник немецкого «Айнтрахта» и сборной Австрии Мартин Хинтереггер завершил профессиональную карьеру в возрасте 29 лет.

Футболист встретился с руководством клуба и попросил освободить его от контракта, который действовал до 2024 года. В итоге «Айнтрахт» не смог переубедить игрока и согласился это сделать.

Причиной такого шага стала ситуация за пределами футбольного поля. В последние недели Хинтереггер попал под шквал критики после организации футбольного турнира «Кубок Хинти» в Австрии.

Журналисты выяснили, что футболист организовывал мероприятие вместе с крайним правым политиком Генрихом Зиклем.

Хинтереггер в итоге извинился и выступил с осуждением правых взглядов, а также отметил, что хочет сменить ориентиры в жизни.

«Я благодарен, что «Айнтрахт» дал мне возможность сделать этот шаг сейчас», - отметил игрок.