ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика подписала хавбека Ривер Плейта

Лиссабонская «Бенфика» объявила о переходе полузащитника Энцо Фернандеса из «Ривер Плейта».

Трансфер аргентинского хавбека обошелся «орлам» в 10 миллионов евро. Еще 8 миллионов могут быть уплачены в виде бонусов.

21-летний Фернандес в прошлом сезоне забил за «Ривер Плейт» 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Фернандес считается одним из самых перспективных игроков в Аргентине. Футболист подписал с «Бенфикой» контракт на 5 лет.