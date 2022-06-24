Португалия24 июня 2022, 03:30 | Обновлено 24 июня 2022, 03:32
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ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика подписала хавбека Ривер Плейта
Энцо Фернандес стал одноклубником Романа Яремчука
24 июня 2022, 03:30 | Обновлено 24 июня 2022, 03:32
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Лиссабонская «Бенфика» объявила о переходе полузащитника Энцо Фернандеса из «Ривер Плейта».
Трансфер аргентинского хавбека обошелся «орлам» в 10 миллионов евро. Еще 8 миллионов могут быть уплачены в виде бонусов.
21-летний Фернандес в прошлом сезоне забил за «Ривер Плейт» 8 голов и отдал 5 результативных передач.
Фернандес считается одним из самых перспективных игроков в Аргентине. Футболист подписал с «Бенфикой» контракт на 5 лет.
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