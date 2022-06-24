Аякс объявил о назначении нового главного тренера

Новым главным тренером амстердамского «Аякса» стал Альфред Схрёдер.

49-летний нидерландский специалист подписал соглашение с командой, рассчитанное до лета 2024 года с возможностью продления еще на сезон.

Во главе «Аякса» Схрёдер сменил Эрика тен Хага, который возглавил «Манчестер Юнайтед».

Схрёдер работал в «Аяксе» помощником Тен Хага с января 2018 года до середины 2019 года. В этот период клуб оформил золотой дубль, а также вышел в полуфинал Лиги чемпионов.