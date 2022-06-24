Германия24 июня 2022, 01:55 | Обновлено 24 июня 2022, 02:03
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Бохум подписал защитника Арсенала
Немецкий клуб заключил с 23-летним футболистом контракт сроком до лета 2025 года
24 июня 2022, 01:55 | Обновлено 24 июня 2022, 02:03
78
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«Бохум» объявил о подписании правого защитника Жорди Осей-Туту. Ранее у игрока истек контракт с лондонским «Арсеналом».
Немецкий клуб заключил с 23-летним футболистом контракт сроком до лета 2025 года.
Осей-Туту уже выступал за «Бохум» на правах аренды в сезоне-2019/20.
В прошедшем сезоне Жорди играл на правах аренды за «Ноттингем Форест» и «Ротерхэм».
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