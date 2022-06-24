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Германия
24 июня 2022, 01:55 | Обновлено 24 июня 2022, 02:03
78
0

Бохум подписал защитника Арсенала

Немецкий клуб заключил с 23-летним футболистом контракт сроком до лета 2025 года

24 июня 2022, 01:55 | Обновлено 24 июня 2022, 02:03
78
0
Бохум подписал защитника Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорди Осей-Туту

«Бохум» объявил о подписании правого защитника Жорди Осей-Туту. Ранее у игрока истек контракт с лондонским «Арсеналом».

Немецкий клуб заключил с 23-летним футболистом контракт сроком до лета 2025 года.

Осей-Туту уже выступал за «Бохум» на правах аренды в сезоне-2019/20.

В прошедшем сезоне Жорди играл на правах аренды за «Ноттингем Форест» и «Ротерхэм».

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Бохум Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Жорди Осей-Туту
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Источник Sport.ua
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