Бохум подписал защитника Арсенала

«Бохум» объявил о подписании правого защитника Жорди Осей-Туту. Ранее у игрока истек контракт с лондонским «Арсеналом».

Немецкий клуб заключил с 23-летним футболистом контракт сроком до лета 2025 года.

Осей-Туту уже выступал за «Бохум» на правах аренды в сезоне-2019/20.

В прошедшем сезоне Жорди играл на правах аренды за «Ноттингем Форест» и «Ротерхэм».