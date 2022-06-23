Как на Евро-2020. ФИФА расширила заявки на ЧМ-2022 до 26 человек

ФИФА официально объявила об изменении в регламенте ЧМ-2022 в Катаре. Команды-участники смогут внести в заявку 26 игроков вместо привычных 23.

Максимальное количество игроков, которых можно включить в предварительную заявку, увеличили с 35 до 55. Игроки, которые были внесены в финальную заявку, последний матч на клубном уровне должны провести не позже 13 ноября.

На скамейке запасных команды во время матча могут находиться не более 26 человек: 15 игроков и 11 членов персонала, из которых как минимум один должен быть врачом.

Увеличение количества игроков в заявке связано с плотным графиком следующего сезона, а также с пандемией коронавируса. Ранее расширение заявки до 26 человек уже было введено на Евро-2020.