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Чемпионат мира
23 июня 2022, 23:25 | Обновлено 23 июня 2022, 23:26
272
0

Как на Евро-2020. ФИФА расширила заявки на ЧМ-2022 до 26 человек

В регламент чемпионата мира в Катаре внесены изменения

23 июня 2022, 23:25 | Обновлено 23 июня 2022, 23:26
272
0
Как на Евро-2020. ФИФА расширила заявки на ЧМ-2022 до 26 человек
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА официально объявила об изменении в регламенте ЧМ-2022 в Катаре. Команды-участники смогут внести в заявку 26 игроков вместо привычных 23.

Максимальное количество игроков, которых можно включить в предварительную заявку, увеличили с 35 до 55. Игроки, которые были внесены в финальную заявку, последний матч на клубном уровне должны провести не позже 13 ноября.

На скамейке запасных команды во время матча могут находиться не более 26 человек: 15 игроков и 11 членов персонала, из которых как минимум один должен быть врачом.

Увеличение количества игроков в заявке связано с плотным графиком следующего сезона, а также с пандемией коронавируса. Ранее расширение заявки до 26 человек уже было введено на Евро-2020.

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Источник ФИФА
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