Украина. Премьер лига23 июня 2022, 20:30 |
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Верес утвердит бюджет на сезон. Уже есть план подготовки команды
Скорее всего, сезон пройдет в обычном формате
23 июня 2022, 20:30 |
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Клуб УПЛ «Верес» объявил о том, что руководство 1 июля утвердит бюджет на проведение сезона УПЛ 2022/23. Цифру в клубе не называют.
Команда должна начать тренировочный сбор 4 июля в Ровно. Уже есть договоренность о контрольных матчах с «Минаем» и ФК «Львов».
В клубе заявили, что сезон УПЛ пройдет в два круга, а 16 команд сыграют 30 туров.
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