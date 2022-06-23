Верес утвердит бюджет на сезон. Уже есть план подготовки команды

Клуб УПЛ «Верес» объявил о том, что руководство 1 июля утвердит бюджет на проведение сезона УПЛ 2022/23. Цифру в клубе не называют.

Команда должна начать тренировочный сбор 4 июля в Ровно. Уже есть договоренность о контрольных матчах с «Минаем» и ФК «Львов».

В клубе заявили, что сезон УПЛ пройдет в два круга, а 16 команд сыграют 30 туров.