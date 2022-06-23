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  4. Неожиданный прогноз. Шаран рассказал, кто может бороться за медали УПЛ
Украина. Премьер лига
23 июня 2022, 19:35 |
582
1

Неожиданный прогноз. Шаран рассказал, кто может бороться за медали УПЛ

У тренера высокое мнение о «Колосе» и «Александрии»

23 июня 2022, 19:35 |
582
1
Неожиданный прогноз. Шаран рассказал, кто может бороться за медали УПЛ
fco.com.ua

Тренер «Миная» Владимир Шаран считает, что стабильность состава могут помочь «Колосу» и «Александрии» бороться за медали нового сезона УПЛ.

«Трудно сказать, каким будет уровень чемпионата. Мы с руководством клуба думали, что дислокация клуба может привлечь футболистов в команду, поскольку Ужгород является одним из самых безопасных городов Украины. К сожалению, когда я связывался с игроками, которых я хотел бы видеть в команде, они отказывались. Футболисты делают выбор в пользу клубов с лучшими финансовыми условиями».

«Фаворитом в следующем сезоне будет «Динамо». «Днепр-1» испытывает проблемы с составом. Самыми стабильными командами сейчас являются «Александрия» и «Колос».

«Считаю, что они должны бороться за награды в следующем сезоне», - сказал Шаран.

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Владимир Шаран Александрия Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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