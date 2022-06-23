Неожиданный прогноз. Шаран рассказал, кто может бороться за медали УПЛ
У тренера высокое мнение о «Колосе» и «Александрии»
Тренер «Миная» Владимир Шаран считает, что стабильность состава могут помочь «Колосу» и «Александрии» бороться за медали нового сезона УПЛ.
«Трудно сказать, каким будет уровень чемпионата. Мы с руководством клуба думали, что дислокация клуба может привлечь футболистов в команду, поскольку Ужгород является одним из самых безопасных городов Украины. К сожалению, когда я связывался с игроками, которых я хотел бы видеть в команде, они отказывались. Футболисты делают выбор в пользу клубов с лучшими финансовыми условиями».
«Фаворитом в следующем сезоне будет «Динамо». «Днепр-1» испытывает проблемы с составом. Самыми стабильными командами сейчас являются «Александрия» и «Колос».
«Считаю, что они должны бороться за награды в следующем сезоне», - сказал Шаран.
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