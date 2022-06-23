Алексей ХОБЛЕНКО: «Вернулся в Украину и хочу играть только в Кривбассе»

Форвард «Кривбасса» Алексей Хобленко оценил свое возвращение в состав команды, а также назначение тренером Юрия Вернидуба.

- Когда началась война, к сожалению, мне пришлось уехать в Эстонию, чтобы тренироваться и получать игровую практику. И это мне помогло, ведь сейчас я нахожусь в неплохой форме. Теперь вернулся в Украину и хочу играть в футбол только в «Кривбассе». В новом сезоне УПЛ будем показывать хороший футбол, чтобы дать возможность защитникам нашей страны немного отвлечься от того, что происходит в Украине.

– Какие впечатления от первого знакомства с новым тренером команды Юрием Вернидубом?

– Наши пути пересекались, но в разных командах. Я играл против «Зари», стиль игры которой при Вернидубе мне всегда импонировал. Юрий Николаевич создал там хороший боевой коллектив, каждый сезон боровшийся за медали. Наш новый тренер – к тому же очень хороший человек и то, что он в сложное для Украины время вернулся и стал в ряды ВСУ, его прекрасно характеризует как мужественную личность.