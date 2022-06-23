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  4. ВИДЕО. Даже Златан это не смог. Ибрагимович рассказал о Месси
Франция
23 июня 2022, 18:32 | Обновлено 23 июня 2022, 18:49
1217
0

ВИДЕО. Даже Златан это не смог. Ибрагимович рассказал о Месси

В любой команде все строится вокруг Лео

23 июня 2022, 18:32 | Обновлено 23 июня 2022, 18:49
1217
0
ВИДЕО. Даже Златан это не смог. Ибрагимович рассказал о Месси
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Златан Ибрагимович, который в свое время играл с Лионелем Месси, считает, что любому игроку сложно выйти из тени аргентинца.

Даже Златану это не удалось.

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Источник Sport.ua
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