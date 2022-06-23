Франция23 июня 2022, 18:32 | Обновлено 23 июня 2022, 18:49
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ВИДЕО. Даже Златан это не смог. Ибрагимович рассказал о Месси
В любой команде все строится вокруг Лео
23 июня 2022, 18:32 | Обновлено 23 июня 2022, 18:49
1217
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Форвард Златан Ибрагимович, который в свое время играл с Лионелем Месси, считает, что любому игроку сложно выйти из тени аргентинца.
Даже Златану это не удалось.
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