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  4. Верес готов арендовать у Динамо молодых игроков
Украина. Премьер лига
23 июня 2022, 17:58 |
197
0

Верес готов арендовать у Динамо молодых игроков

Вячеслав Шевчук не против аренд перспективных футболистов

23 июня 2022, 17:58 |
197
0
Верес готов арендовать у Динамо молодых игроков
veres.rv.ua

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук отметил, что клуб не против арендовать у «Динамо» Киев ряд молодых футболистов.

«Возможно, возьмем из «Динамо» несколько игроков в «Верес» в аренду, чтобы дать им возможность прогрессировать в УПЛ».

«И «Вересу» польза будет. Посмотрим», - сказал Шевчук.

Ранее в «Вересе» говорили о том, что сейчас в команде не хватает игроков.

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Верес Ровно Вячеслав Шевчук Динамо Киев
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Источник FootballHub
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