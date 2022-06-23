Верес готов арендовать у Динамо молодых игроков

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук отметил, что клуб не против арендовать у «Динамо» Киев ряд молодых футболистов.

«Возможно, возьмем из «Динамо» несколько игроков в «Верес» в аренду, чтобы дать им возможность прогрессировать в УПЛ».

«И «Вересу» польза будет. Посмотрим», - сказал Шевчук.

Ранее в «Вересе» говорили о том, что сейчас в команде не хватает игроков.