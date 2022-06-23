Украина. Премьер лига23 июня 2022, 17:58 |
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Верес готов арендовать у Динамо молодых игроков
Вячеслав Шевчук не против аренд перспективных футболистов
23 июня 2022, 17:58 |
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Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук отметил, что клуб не против арендовать у «Динамо» Киев ряд молодых футболистов.
«Возможно, возьмем из «Динамо» несколько игроков в «Верес» в аренду, чтобы дать им возможность прогрессировать в УПЛ».
«И «Вересу» польза будет. Посмотрим», - сказал Шевчук.
Ранее в «Вересе» говорили о том, что сейчас в команде не хватает игроков.
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