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  4. Динамо работает в Румынии. Ряд сборников уже присоединились к команде
Украина. Премьер лига
23 июня 2022, 17:08 |
532
0

Динамо работает в Румынии. Ряд сборников уже присоединились к команде

Киевляне скоро отправятся в Швейцарию

23 июня 2022, 17:08 |
532
0
Динамо работает в Румынии. Ряд сборников уже присоединились к команде
fcdynamo.kiev.ua

Игроки и тренерский штаб «Динамо» добралась до Румынии, где проведут несколько дней. Клуб сообщил, что к составу уже присоединились некоторые футболисты сборной Украины.

Правда, фамилии клуб не назвал.

В Румынии команда будет тренироваться несколько дней, после чего вылетит в Швейцарию на тренировочный сбор в рамках подготовки к новому сезону и поединкам квалификации Лиги чемпионов.

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Источник ФК Динамо Киев
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