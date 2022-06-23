Украина. Премьер лига23 июня 2022, 17:08 |
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Динамо работает в Румынии. Ряд сборников уже присоединились к команде
Киевляне скоро отправятся в Швейцарию
23 июня 2022, 17:08 |
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Игроки и тренерский штаб «Динамо» добралась до Румынии, где проведут несколько дней. Клуб сообщил, что к составу уже присоединились некоторые футболисты сборной Украины.
Правда, фамилии клуб не назвал.
В Румынии команда будет тренироваться несколько дней, после чего вылетит в Швейцарию на тренировочный сбор в рамках подготовки к новому сезону и поединкам квалификации Лиги чемпионов.
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