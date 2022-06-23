Динамо работает в Румынии. Ряд сборников уже присоединились к команде

Игроки и тренерский штаб «Динамо» добралась до Румынии, где проведут несколько дней. Клуб сообщил, что к составу уже присоединились некоторые футболисты сборной Украины.

Правда, фамилии клуб не назвал.

В Румынии команда будет тренироваться несколько дней, после чего вылетит в Швейцарию на тренировочный сбор в рамках подготовки к новому сезону и поединкам квалификации Лиги чемпионов.