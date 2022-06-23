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  4. Лопатецкая пробилась в четвертьфинал 25-тысячника ITF в Швеции
ITF
23 июня 2022, 14:35 |
116
0

Лопатецкая пробилась в четвертьфинал 25-тысячника ITF в Швеции

Украинка будет сражаться за путевку в полуфинал

23 июня 2022, 14:35 |
116
0
Лопатецкая пробилась в четвертьфинал 25-тысячника ITF в Швеции
ITF. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая одержала еще одну победу на грунтовом 25-тысячнике в Швеции.

В поединке второго круга украинка одолела седьмую сеяную шведку Кайсу Вильду Хеннеман. 

Истад. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Кайса Вильда Хеннеман (Швеция) – 6:4, 6:2

Отметим, что Лопатецкая с ноября прошлого года не выходила в четвертьфиналы 25-тысячников.

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Дарья Лопатецкая Кайса Вильда Хеннеман ITF Истад
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Источник Sport.ua
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