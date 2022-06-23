ITF23 июня 2022, 14:35 |
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Лопатецкая пробилась в четвертьфинал 25-тысячника ITF в Швеции
Украинка будет сражаться за путевку в полуфинал
23 июня 2022, 14:35 |
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Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая одержала еще одну победу на грунтовом 25-тысячнике в Швеции.
В поединке второго круга украинка одолела седьмую сеяную шведку Кайсу Вильду Хеннеман.
Истад. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Кайса Вильда Хеннеман (Швеция) – 6:4, 6:2
Отметим, что Лопатецкая с ноября прошлого года не выходила в четвертьфиналы 25-тысячников.
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