Лопатецкая пробилась в четвертьфинал 25-тысячника ITF в Швеции

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая одержала еще одну победу на грунтовом 25-тысячнике в Швеции.

В поединке второго круга украинка одолела седьмую сеяную шведку Кайсу Вильду Хеннеман.

Истад. Первый круг

Дарья Лопатецкая (Украина) – Кайса Вильда Хеннеман (Швеция) – 6:4, 6:2

Отметим, что Лопатецкая с ноября прошлого года не выходила в четвертьфиналы 25-тысячников.