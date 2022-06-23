WTA23 июня 2022, 22:20 |
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Стали известны все полуфиналистки на турнире в Бад-Хомбурге
В финале точно сыграет француженка
23 июня 2022, 22:20 |
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Состоялись четвертьфинальные матчи на травяном турнире WTA 250 в Германии.
Бад-Хомбург. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Бьянка Андрееску – Дарья Касаткина [1] – 6:4, 6:1
Симона Халеп [4] – Аманда Анисимова [6] – 6:2, 6:1
Нижняя часть сетки
Ализе Корне [9] – Анжелик Кербер [3] – 6:4, 2:6, 6:1
Каролин Гарсия – Сабин Лисицки [WC] – 6:3, 7:6(7)
Бад-Хомбург. Пары 1/2 финала
Бьянка Андрееску – Симона Халеп [4]
Ализе Корне [9] – Каролин Гарсия
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