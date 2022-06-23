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  4. Стали известны все полуфиналистки на турнире в Бад-Хомбурге
WTA
23 июня 2022, 22:20 |
72
0

Стали известны все полуфиналистки на турнире в Бад-Хомбурге

В финале точно сыграет француженка

23 июня 2022, 22:20 |
72
0
Стали известны все полуфиналистки на турнире в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Состоялись четвертьфинальные матчи на травяном турнире WTA 250 в Германии.

Бад-Хомбург. 1/4 финала

Верхняя часть сетки
 
 Бьянка Андрееску – Дарья Касаткина [1] – 6:4, 6:1
 Симона Халеп [4] –  Аманда Анисимова [6] – 6:2, 6:1

Нижняя часть сетки

 Ализе Корне [9] –  Анжелик Кербер [3] – 6:4, 2:6, 6:1
 Каролин Гарсия –  Сабин Лисицки [WC] – 6:3, 7:6(7)

Бад-Хомбург. Пары 1/2 финала

 Бьянка Андрееску –  Симона Халеп [4]
 Ализе Корне [9] –  Каролин Гарсия

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WTA Бад-Хомбург Дарья Касаткина Бьянка Андрееску Симона Халеп Аманда Анисимова Ализе Корне Анжелик Кербер Каролин Гарсия Сабин Лисицки
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Источник Sport.ua
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