Серена Уильямс и Онс Жабер снялись с турнира в Истборне
Теннисистка из Туниса травмировалась
Серена Уильямс и Онс Жабер снялись с парного разряда на турнире WTA 500 в Истборне.
Теннисистки должны были сыграть в полуфинале, но спортсменка из Туниса травмировала колено.
Отметим, что Жабер не выступала в Истборне в одиночном разряде, сделав исключение для парного, чтобы сыграть вместе с Сереной. Для Уильямс-младшей это было возвращение после годичного перерыва в выступлениях.
Сообщается, что Жабер уже готовится к старту на Уимблдоне, где она будет третьей сеяной.
На отказе Жабер и Уильямс в финал прошел сербско-польский дуэт Магда Лінетт / Александра Крунич.
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