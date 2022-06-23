Серена Уильямс и Онс Жабер снялись с турнира в Истборне

Серена Уильямс и Онс Жабер снялись с парного разряда на турнире WTA 500 в Истборне.

Теннисистки должны были сыграть в полуфинале, но спортсменка из Туниса травмировала колено.

Отметим, что Жабер не выступала в Истборне в одиночном разряде, сделав исключение для парного, чтобы сыграть вместе с Сереной. Для Уильямс-младшей это было возвращение после годичного перерыва в выступлениях.

Сообщается, что Жабер уже готовится к старту на Уимблдоне, где она будет третьей сеяной.

На отказе Жабер и Уильямс в финал прошел сербско-польский дуэт Магда Лінетт / Александра Крунич.