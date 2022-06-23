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  4. Серена Уильямс и Онс Жабер снялись с турнира в Истборне
WTA
23 июня 2022, 13:12 |
531
0

Серена Уильямс и Онс Жабер снялись с турнира в Истборне

Теннисистка из Туниса травмировалась

23 июня 2022, 13:12 |
531
0
Серена Уильямс и Онс Жабер снялись с турнира в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс и Онс Жабер

Серена Уильямс и Онс Жабер снялись с парного разряда на турнире WTA 500 в Истборне.

Теннисистки должны были сыграть в полуфинале, но спортсменка из Туниса травмировала колено.

Отметим, что Жабер не выступала в Истборне в одиночном разряде, сделав исключение для парного, чтобы сыграть вместе с Сереной. Для Уильямс-младшей это было возвращение после годичного перерыва в выступлениях.

Сообщается, что Жабер уже готовится к старту на Уимблдоне, где она будет третьей сеяной.

На отказе Жабер и Уильямс в финал прошел сербско-польский дуэт Магда Лінетт / Александра Крунич.

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Серена Уильямс Онс Жабер WTA Истборн травма колена
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