35-летний Чигринский может продолжить карьеру на Кипре

35-летний украинский центрбек «Ионикоса» Дмитрий Чигринский, вероятнее всего, в ближайшее время покинет греческий клуб, с которым у него истекает срок действия контракта.

В услугах опытного защитника заинтересован кипрский «Анортосис».

Сообщается, что новый наставник этой команды Дарко Миланич видит в Чигринском отличного кандидата на усиление центра обороны. При этом, коуча не смущает возраст украинца, и Миланич считает, что Чигринский все еще способен играть на высоком уровне.

В сезоне-2021/22 Чигринский играл за «Ионикос», проведя в составе команды 27 матчей во всех турнирах и отличившись 1 забитым мячом.