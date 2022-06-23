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  4. 35-летний Чигринский может продолжить карьеру на Кипре
Греция
23 июня 2022, 12:31 | Обновлено 23 июня 2022, 13:13
547
0

35-летний Чигринский может продолжить карьеру на Кипре

Последние шесть лет центрбек провел в чемпионате Греции

23 июня 2022, 12:31 | Обновлено 23 июня 2022, 13:13
547
0
35-летний Чигринский может продолжить карьеру на Кипре
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Чигринский

35-летний украинский центрбек «Ионикоса» Дмитрий Чигринский, вероятнее всего, в ближайшее время покинет греческий клуб, с которым у него истекает срок действия контракта.

В услугах опытного защитника заинтересован кипрский «Анортосис».

Сообщается, что новый наставник этой команды Дарко Миланич видит в Чигринском отличного кандидата на усиление центра обороны. При этом, коуча не смущает возраст украинца, и Миланич считает, что Чигринский все еще способен играть на высоком уровне.

В сезоне-2021/22 Чигринский играл за «Ионикос», проведя в составе команды 27 матчей во всех турнирах и отличившись 1 забитым мячом.

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Дмитрий Чигринский Ионикос Анортосис трансферы
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Источник Kerkida.net
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