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  4. Ангелина Калинина – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
23 июня 2022, 10:38 |
497
0

Ангелина Калинина – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Истборне

23 июня 2022, 10:38 |
497
0
Ангелина Калинина – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

23 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В 1/4 финала украинка сразится против восьмой сеяной Алены Остапенко из Латвии (№14 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Квитова – Дарт. Ориентировочное время начала – 16:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила латвийка.

В следующем круге победительница матча сразится против Камилы Джорджи (№26 WTA) или Виктории Томовой (№128 WTA).

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Источник Sport.ua
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