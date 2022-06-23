Ангелина Калинина – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В 1/4 финала украинка сразится против восьмой сеяной Алены Остапенко из Латвии (№14 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Квитова – Дарт. Ориентировочное время начала – 16:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила латвийка.

В следующем круге победительница матча сразится против Камилы Джорджи (№26 WTA) или Виктории Томовой (№128 WTA).

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