Ангелина Калинина – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Истборне
23 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
В 1/4 финала украинка сразится против восьмой сеяной Алены Остапенко из Латвии (№14 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Квитова – Дарт. Ориентировочное время начала – 16:00 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила латвийка.
В следующем круге победительница матча сразится против Камилы Джорджи (№26 WTA) или Виктории Томовой (№128 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По итогам Summer Game Fest, презентации Xbox и PC Gaming Show рассказываем об интересных анонсах
Украинский боксер – о последствиях четырех месяцев полномасштабной войны