Другие новости23 июня 2022, 04:34 | Обновлено 23 июня 2022, 04:36
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САS рассмотрит апелляцию российских клубов и сборных в июле
На что они надеются?
23 июня 2022, 04:34 | Обновлено 23 июня 2022, 04:36
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (САS) рассмотрит апелляцию Российского футбольного союза касательно санкций, примененных УЕФА и ФИФА к российским клубам и сборным командам.
Заседание состоится 5 июля.
Кроме того, 11 июля будет рассмотрена апелляция российских клубов на исключение из турниров, которые проводятся под эгидой УЕФА.
Санкции на рашистов были наложены за военной вторжение в Украину.
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