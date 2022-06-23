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23 июня 2022, 04:34 | Обновлено 23 июня 2022, 04:36
144
0

САS рассмотрит апелляцию российских клубов и сборных в июле

На что они надеются?

23 июня 2022, 04:34 | Обновлено 23 июня 2022, 04:36
144
0
САS рассмотрит апелляцию российских клубов и сборных в июле
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (САS) рассмотрит апелляцию Российского футбольного союза касательно санкций, примененных УЕФА и ФИФА к российским клубам и сборным командам.

Заседание состоится 5 июля.

Кроме того, 11 июля будет рассмотрена апелляция российских клубов на исключение из турниров, которые проводятся под эгидой УЕФА.

Санкции на рашистов были наложены за военной вторжение в Украину.

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Спортивный арбитражный суд
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Источник ESPN
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