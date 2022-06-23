САS рассмотрит апелляцию российских клубов и сборных в июле

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (САS) рассмотрит апелляцию Российского футбольного союза касательно санкций, примененных УЕФА и ФИФА к российским клубам и сборным командам.

Заседание состоится 5 июля.

Кроме того, 11 июля будет рассмотрена апелляция российских клубов на исключение из турниров, которые проводятся под эгидой УЕФА.

Санкции на рашистов были наложены за военной вторжение в Украину.